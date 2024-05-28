不狂不用錢！二代SYM DRGBT 114,500元上市

圖／麥斯學長 攝影

DRGBT的BT是系列名稱，象徵著〝BESTIA〞靈獸、〝BEST TECH〞最新科技之意，再用〝ART-FUSION〞的設計手法，將東方龍元素融合進西方車體設計，打造出獨特的外型風格。而DRGBT則透過大量仿生概念，希望街「龍」的元素融入到車款中。

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RGBT位於車頭兩側、車身均有空力套件的設計，除了讓外型更具性能味以外，也能將氣流引導至車尾，有效減少高速騎乘時的空氣阻力，進一步提升動力表現。另外在空力套件上採用和主色不同的塗裝處理，讓前視造型外形更具層次感，車頭上方的仿定風翼飾件以龍犄角為靈感，塑造戰鬥感十足的的外型細節。

新一代DRG將透鏡大燈巧妙得隱藏在分件層次之中，將定位燈置於主要焦點位置，展現出高級感及濃烈的神祕氛圍；定位燈的設計靈感源自侵略性的龍牙，以幾何陣列的形式詮釋，細膩融合了龍的形象和現代科技感。尾燈及亮起的剎車燈號則是猶如龍吐息時的火光，明暗之間，龍的形象幻化在眼前，帶來前所未有的感官刺激。

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「高壓縮性能引擎」新DRGBT的引擎採用全新設計的汽缸頭，除了優化氣道增加進氣效率以外，也透過加大燃燒室增加壓縮比來到12:1，同時冷卻系統也升級為雙路徑水泵補，有效縮短熱車等待時間及提升燃油效率4%，再透過低張力活塞環 (阻力降低15%)、低摩擦曲軸軸承 (滾阻降低24%)來達到低阻力工程，將引擎動力性能提升至16ps。

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Hyper-SVIS系統是SYM獨家開發專利技術，透過偵測ECU的轉速、油門開度訊號(TPS)，達到門檻標準值時透過電磁閥切換空濾盒中的可動式進氣管，讓低/高速有不同的進氣模式，兼顧低速省油高扭力、高速性能最佳化的功能，也有別於以往可變汽門等技術，Hyper-SVIS能讓小排氣量引擎的效能提升更加卓越，達到低速馬力提升6%/ 高速馬力提升10%的效果。

為了讓騎士騎乘時的感官體驗更加熱血，採用VA技術設計的儀錶板將代表性能的時速/轉速最大化，並且用龍脊攀升意像呈現轉速攀升的熱血情境， 精確傳達跑車基因。搭載最新的BOSCH 10 ABS防鎖死剎車系統、TCS循跡防滑系統，除了避免惡劣路況所造成的打滑以外，也能在緊急重剎車產生前後輪速差時，TCS也會透過退引擎點火角的方式輔助減速，讓騎士更安穩的剎停。

DRGBT在性能外型全面進化以外，旗艦車款的配備也是一應俱全，提供Keyless免鑰匙系統版本選擇以外，同步標配駐車警示燈、斷電熄火開關、側柱斷電開關、QC3.0-USB快充系統等，滿足消費者日常便利性、安全性的需求。

重新設定騎士騎姿，兼顧戰鬥騎姿、日常通勤的舒適性，於前踏處也設置休息斜踏板，同時前後椅墊面積分別增加27% / 48%，同步將座高從803mm降至790mm、前後座段差也從61mm降至46mm，兼顧性能操駕及日常通勤需求，提供能文能武的絕佳感受。

圖／麥斯學長 攝影

透透過平整化將車廂空間從18公升擴增22公升，並且能放下SHOIE Z8全罩式安全帽、手套、雨衣等物品，增加日常使用的實用性。

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