快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門觀光圈成立 AI智慧旅遊再造新品牌盼吸國際旅客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署今在金酒公司經武酒窖廣場舉辦「金門觀光圈成立大會」。圖／觀光署提供
交通部觀光署今在金酒公司經武酒窖廣場舉辦「金門觀光圈成立大會」。圖／觀光署提供

交通部觀光署推動觀光圈，盼藉由地方產官學重新盤點在地資源，行銷推廣在地旅行，觀光署今天舉辦「金門觀光圈成立大會」，成為第18個觀光圈，將整合公私部門、觀光產業及學界資源，以帶入國際觀光客為目的，再造金門觀光新品牌。

觀光署目前推動大東北角、皇冠海岸、竹竹苗、中彰、大草嶺、大阿里山、日月潭、大西拉雅、235區、雲嘉南濱海、高雄、屏東、花蓮、台東縱谷、東部海岸、澎湖、馬祖等觀光圈，加上今天成立的金門觀光圈，總計已成立18個觀光圈。

觀光署今在金酒公司經武酒窖廣場舉辦「金門觀光圈成立大會」，觀光署長周永暉致詞時表示，金門擁有豐富且獨特的觀光資源，絕對是發展國際觀光最佳的旅遊目的地之一。

周永暉說，透過觀光圈的運作，將食宿遊購行5項構面的觀光資源再次盤整，設計出創新且具吸引力的觀光路線，進行整體行銷宣傳，讓世界各地的遊客能夠看見金門，並且動身造訪金門；另外，全球疫後觀光發展趨勢著重綠色、環保及永續觀光，將透過智慧旅遊科技與AI發展，與金門在地觀光產業打造國際觀光品牌。

周永暉指出，金門觀光圈未來將是金門各觀光資源整合最重要的平台，協助產業進行「風格形塑」及「數位轉型」升級，從提升服務品質及創造觀光亮點的角度切入，與原有的金門經典景點創造出新的觀光吸引力；智慧觀光應用的數位化資訊更可克服語言隔閡，提供國際旅客友善旅遊環境。

觀光署表示，未來將再邀請知名國內外專家到訪金門，透過與在地觀光產業交流學習，凝聚各界共識，以金門觀光圈品牌化的模式推展觀光，協助產業數位轉型、店家風格形塑，以及提升服務品質，並透過觀光署國內與國際的行銷宣傳，讓世界旅人看見金門觀光新亮點。

周永暉 觀光署 金門

延伸閱讀

民進黨金門黨部選舉不公？ 參選人嗆聲「球員兼裁判」

認知操作？金門二膽碼頭驚現「謎樣紙盒」 議員、學者這麼看

6縣市獲選觀光署廊帶亮點計畫 耗資15億元估增4.5%遊客

賴清德提兩岸對等觀光 業者批：6月禁團令完全不合理

相關新聞

立院衝突韓國瑜被推擠腰傷 醫師：強化核心是最好的護腰

日前立法院進行「國會改革法案」攻防戰，藍綠爆發數波激烈衝突，立法院長韓國瑜受到波及，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷證實韓國...

年輕人得肌少症比例升！前國軍教官教用「核心運動」改善 還能防失智

台灣不僅百分之二十至三十的老年人口可能患有不同程度的肌少症，年輕族群的比例更是逐年上升！你也發現了嗎？肌少症不僅影響活動力、生活品質也可能導致骨質疏鬆、易跌倒受傷等風險，因此維持適度的運動對於預防肌少症非常重要。《遠見 ON AIR》這次邀請到前國軍教官，同時也是超慢跑節拍器主推廣人徐棟英，與我們分享如何不使用昂貴的運動器材，只要在家輕鬆做，就能預防肌少症的核心運動！還附上YouTube相關教學影片。

氣象署發布大雨特報 雨彈炸7縣市慎防雷擊強陣風

中央氣象署今天下午1時20分，針對基隆北海岸、台北市、新北市、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東7縣、恆春半島等8...

健身族新寵！鷹嘴豆怎麼吃、一天吃多少？營養師：1類人食用要特別注意

鷹嘴豆有「長壽豆」的美名，這個飄洋過海來的食物，一直與健康畫上等號，近期還成為健身新寵。攤開鷹嘴豆的底細，營養師打趣形容，它在台灣其實有「兄弟姊妹」。不過，坊間不少說法凸顯其仍未被仔細認識，這個實則為澱粉的食物，能不能打敗黃豆，各有看法；要促進健康，提升健身成效，又要如何聰明吃？

金門觀光圈成立 AI智慧旅遊再造新品牌盼吸國際旅客

交通部觀光署推動觀光圈，盼藉由地方產官學重新盤點在地資源，行銷推廣在地旅行，觀光署今天舉辦「金門觀光圈成立大會」，成為第...

港務公司盤點全台各港口業態 初步了解氫能發展趨勢

為達到2050淨零排碳目標，氫能及離岸風電產業成能源政策中關注趨勢，為盤點及了解台灣各港口的產業規畫與能源配置，港務公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。