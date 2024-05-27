金門觀光圈成立 AI智慧旅遊再造新品牌盼吸國際旅客

交通部觀光署推動觀光圈，盼藉由地方產官學重新盤點在地資源，行銷推廣在地旅行，觀光署今天舉辦「金門觀光圈成立大會」，成為第18個觀光圈，將整合公私部門、觀光產業及學界資源，以帶入國際觀光客為目的，再造金門觀光新品牌。

觀光署目前推動大東北角、皇冠海岸、竹竹苗、中彰、大草嶺、大阿里山、日月潭、大西拉雅、235區、雲嘉南濱海、高雄、屏東、花蓮、台東縱谷、東部海岸、澎湖、馬祖等觀光圈，加上今天成立的金門觀光圈，總計已成立18個觀光圈。

觀光署今在金酒公司經武酒窖廣場舉辦「金門觀光圈成立大會」，觀光署長周永暉致詞時表示，金門擁有豐富且獨特的觀光資源，絕對是發展國際觀光最佳的旅遊目的地之一。

周永暉說，透過觀光圈的運作，將食宿遊購行5項構面的觀光資源再次盤整，設計出創新且具吸引力的觀光路線，進行整體行銷宣傳，讓世界各地的遊客能夠看見金門，並且動身造訪金門；另外，全球疫後觀光發展趨勢著重綠色、環保及永續觀光，將透過智慧旅遊科技與AI發展，與金門在地觀光產業打造國際觀光品牌。

周永暉指出，金門觀光圈未來將是金門各觀光資源整合最重要的平台，協助產業進行「風格形塑」及「數位轉型」升級，從提升服務品質及創造觀光亮點的角度切入，與原有的金門經典景點創造出新的觀光吸引力；智慧觀光應用的數位化資訊更可克服語言隔閡，提供國際旅客友善旅遊環境。

觀光署表示，未來將再邀請知名國內外專家到訪金門，透過與在地觀光產業交流學習，凝聚各界共識，以金門觀光圈品牌化的模式推展觀光，協助產業數位轉型、店家風格形塑，以及提升服務品質，並透過觀光署國內與國際的行銷宣傳，讓世界旅人看見金門觀光新亮點。