港務公司盤點全台各港口業態 初步了解氫能發展趨勢

為達到2050淨零排碳目標，氫能及離岸風電產業成能源政策中關注趨勢，為盤點及了解台灣各港口的產業規畫與能源配置，港務公司首度召開113年度「海空港綠能關聯產業小組」委員會，盼透過專家學者及業者，找到對台灣港口發展有利的共識。

「海空港綠能關聯產業小組」為交通部交通科技產業會報於2020年中成立，致力於綠能關聯產業發展，由港務公司董事長李賢義擔任主持人，每年均舉辦兩場諮詢委員會議，與綠能產、官、學、研界等重要代表進行實質交流。

這次海空港綠能關聯產業小組海港諮詢委員會是以「氫能工作坊」作為會議主軸，邀集相關單位於會中分享各國現行氫能政策推動、相關法規、船舶與海運、產業供需及技術研發等資訊。

港務公司投資事業處資深處長黃一民表示，氫能已被國際公認為終極零碳潔淨能源，各國政府及民間企業紛紛投入龐大研發預算，蔚為全球重要趨勢，本次以工作坊形式，邀請台灣經濟研究院、財團法人驗船中心及聯華林德集團等代表分別就「台灣港群氫能發展規劃暨氫能資訊」、「海運與氫能發展」及「氫能產業資訊」等議題進行探討。

黃一民說明，海空港綠能產業小組委員會是希望除離岸風電外，也能往新能源如氫能進行探討，這次首度舉辦工作坊，邀請由氫能專家、相關研究單位、業者等所組成的委員進行資訊分享及溝通。