健身族新寵！鷹嘴豆怎麼吃、一天吃多少？營養師：1類人食用要特別注意

鷹嘴豆有「長壽豆」的美名，這個飄洋過海來的食物，一直與健康畫上等號，近期還成為健身新寵。攤開鷹嘴豆的底細，營養師打趣形容，它在台灣其實有「兄弟姊妹」。不過，坊間不少說法凸顯其仍未被仔細認識，這個實則為澱粉的食物，能不能打敗黃豆，各有看法；要促進健康，提升健身成效，又要如何聰明吃？

據衛福部國健署專文指出，鷹嘴豆因外形如鷹嘴般獲名，鷹嘴豆為歐洲國家常見食物，源自亞洲西部，並主要分布於地中海沿岸、亞洲、美洲等地區，目前印度、巴基斯坦為最大宗栽種國家。

鷹嘴豆主要分為兩種品種，包括圓形體型較大的卡布里（Kabuli）、深色體型較小不規則形的迪西（Desi）；而卡布里品種的口感、外型與蓮子相似，在台灣又有雪蓮子之稱。

至於延伸出的知名美食鷹嘴豆泥來自何國，目前僅知來自中東與地中海地區，但史學家、美食家對其起源，仍尚無定論。

鷹嘴豆是富含高蛋白質的澱粉

中華民國營養師公會全國聯合會委員、營養師吳芃彧指出，在台灣的飲食分類標準來說，鷹嘴豆泥雖富含蛋白質，相比其他澱粉如白飯、紅豆與綠豆等，蛋白質更是高出不少，但仍歸屬於「全穀雜糧」類。

她說，若是茹素民眾，除了攝取黃豆、黑豆與毛豆，因市面上黃豆及其相關製品多，又以油炸食品為多，如油豆腐、花干等，但鷹嘴豆因易與原型食物搭配食用，確實是理想蛋白質來源。

坊間有一說指鷹嘴豆等同雪蓮子。她說，就營養師來看，食物類別屬同一類型，不過深究細微物質，不盡相同；但這些不同，實則可予以忽略，就像日本山藥、台灣山藥，淺顯易懂的形容就是可設想為「兄弟姊妹」。

鷹嘴豆近年成健身新寵，「食」尚新風潮吹進台灣。吳芃彧說，健身族有攝取高蛋白質的需求，又有一定澱粉含量，吃了較有飽足感，加上是天然食物，因此受部分民眾歡迎。

不過，她提醒，對患有慢性腎病民眾來說，因攝取蛋白質要小心拿捏份量；若要精細計算，建議要將高蛋白質的鷹嘴豆，直接視同蛋白質，不是不能吃，而是要謹慎。

如何聰明吃鷹嘴豆，發揮營養效果？吳芃彧說，以正餐來說，中餐可吃鷹嘴豆泥烤餅，加上肉片、蔬菜；或是鷹嘴豆泥取代沙拉醬料，突破在全麥雜糧吐司，加上豆漿、雞蛋，兼顧攝取蛋白質與澱粉。

鷹嘴「豆泥」斟酌攝取

「鷹嘴豆就是蛋白質很高的碳水化合物。」馬偕醫院營養師趙強表示，鷹嘴豆優勢在於蛋白質高、纖維高，每100公克（乾重）有19克蛋白質、61克碳水化合物，也有一定飽足感，因此有助控制食量，對排便也有助益。

他提醒，鷹嘴豆雖是好食物，但不少人會在把鷹嘴巴丟進雞湯烹飪，最後又搭配白飯食用，以致澱粉攝取過多，建議若要以此方式烹煮，白米飯就要少吃。

此外，不少人製成的鷹嘴豆泥，為顧及口感滑順，豆泥常伴有沙拉等高油脂食品，除非予以避免，否則不建議多吃；就像單吃馬鈴薯沒問題，但馬鈴薯泥卻常伴隨沙拉，就要斟酌攝取。

國健署提醒，鷹嘴豆具有一定澱粉量，蛋白質含量僅有黃豆一半。若以鷹嘴豆為主要蛋白質來源，可能相對黃豆會攝取更多澱粉，因此鷹嘴豆與綠豆、紅豆等歸屬全穀雜糧食物，不建議鷹嘴豆取代黃豆類食物。

（本文出自2024.05.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）