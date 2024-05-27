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吃魚須慎選！「這些深海魚」重金屬含量高 醫師警告：吃太多恐加速失智

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師表示，適量食用鯖魚、鮭魚等重金屬含量低的魚類，可降低心血管疾病發生機率。示意圖/ingimage
醫師表示，適量食用鯖魚、鮭魚等重金屬含量低的魚類，可降低心血管疾病發生機率。示意圖/ingimage

吃魚有益身體健康，但若是沒有挑對種類，恐為身體帶來不小負擔。減重醫師蕭捷健近日發文分享，雖然深海魚富含Omega-3，有助於抑制壓力荷爾蒙皮質醇、抗發炎，但像是鮪魚、鯊魚及旗魚等深海魚類，因體內重金屬含量較高，若長期食用，恐增加神經系統疾病風險，加速失智症狀。

蕭捷健日前在臉書粉專上分享，魚類富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，尤其是深海魚更加豐富，這種營養素有助於抑制壓力賀爾蒙皮質醇、抗發炎。不過在選擇深海魚類食用時，須格外注意重金屬含量。

蕭捷健點名，鮪魚、鯊魚與旗魚等，由於處在食物鏈高位，恐累積較多的汞或其他重金屬。根據美國食品藥物管理局的資料得知，這些魚類平均每公斤汞含量為0.5到1.5毫克，若是長期食用，可能增加神經系統疾病的風險。他也提醒，喜歡吃魚翅的民眾要注意，魚翅來自食物鍊頂端的鯊魚，牠們體內容易積累重金屬，因此須留意攝取量。

不過，蕭捷健也表示，並非所有深海魚的重金屬含量都較高，如鯖魚、鮭魚等魚類，重金屬的含量較低，可適量食用，例如每周食用兩到三次鯖魚或鮭魚，可降低心血管疾病發生率約20至30%。此外，針對民眾擔憂提問，蕭捷健也解答，只要不是大型的海洋魚，普通的養殖魚類都不須過度擔心。

心血管疾病 醫師 鮭魚 鯊魚

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