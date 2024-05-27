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睡前滴眼藥水可舒緩不適？日藥廠提醒「避開2情況」：否則恐傷眼睛

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睡前滴眼藥水可舒緩不適？日藥廠提醒「避開2情況」：否則恐傷眼睛

聯合新聞網／ 綜合報導
日本眼藥水廠牌樂敦製藥提醒民眾，最好不要在睡前滴眼藥水，也不要同時使用2種以上眼藥水，以免眼睛受損。示意圖／Ingimage
日本眼藥水廠牌樂敦製藥提醒民眾，最好不要在睡前滴眼藥水，也不要同時使用2種以上眼藥水，以免眼睛受損。示意圖／Ingimage

現代人不論學習、工作皆離不開3C產品，但長時間使用電腦或手機，恐致眼睛酸澀，不少人會選擇使用眼藥水來舒緩眼睛的不適。不過日本眼藥水廠牌樂敦製藥提醒民眾，最好不要在睡前滴眼藥水，也不要同時使用2種以上眼藥水，以免眼睛受到損傷。

據日媒《grape》報導，眼藥水對於長時間使用電腦或眼睛容易乾澀的人而言是不可或缺的存在，不過製藥公司樂敦製藥株式會社在官網上指出，許多人喜歡睡前先滴眼藥水再入睡，認為可以趁睡眠不須用眼時，保養一下疲憊的眼睛，這種想法本身沒有太大的錯誤，不過若沒正確使用，恐對眼睛造成損害。

樂敦說明，由於人在睡眠時並不會眨眼睛，導致睡眠期間眼睛裡分泌的淚水大大減少，此時若滴入眼藥水，其成分就會在眼睛中停留較長的時間，進而對眼睛造成潛在的損害。為防止這樣的狀況發生，樂敦建議，若民眾在睡前使用眼藥水，至少等待5至10分鐘，待身體將眼藥水的成分吸收後再睡覺。

此外，樂敦也提醒，若同時使用且連續使用兩種以上的眼藥水，眼藥水的成分混合後效果恐銳減，因此建議2種眼藥水的使用間隔約留5分鐘左右，如此一來眼藥水才能發揮出更好的功效。

日本 睡眠

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