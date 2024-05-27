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通膨太可怕！「促銷豆漿」一次漲10元 他驚呼：從沒買過那麼貴

聯合新聞網／ 綜合報導
豆漿示意圖。圖／ingimage
豆漿示意圖。圖／ingimage

昨日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出兩張照片並發文抱怨，從照片中可見統一陽光黃金豆豆漿，標示促銷價68元。原PO表示，沒有看過這「促銷」價格，比他五天前買的貴，奇怪，一次漲10元！貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「通貨膨脹真的很可怕！」

原PO指出，他每個月大約會買個十瓶左右的統一陽光黃金豆豆漿，從來沒買過68元這個價格，一次漲10元太多了！可能會讓人轉而買別的品牌，如果漲個3、5塊錢，還能默默接受。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「我買好幾次58元」、「我上禮拜三買還58耶！怎麼才幾天就漲了」、「統一都漲價了，連小瓶豆漿都25元」、「我今天也買68，沒買過那麽貴的」、「前天買58，昨天去買就漲價了，這漲幅很大」、「一下子漲10元，真的是太恐怖了」。

還有不少網友回應「超級誇張的」、「今天才去全聯也是漲到68元，還懷疑自己是不是看錯，結果改買光泉黑豆漿」、「貴了就買光泉啊，等光泉又漲再買統一囉」、「統一愛搞，就拒買」。

不過，對於批評，有人緩頰表示「就漲價，統一、味全、義美都有漲」、「真的真的，豆漿變貴了，義美也變貴了」、「通貨膨脹，只會越來越貴，慢慢適應」、「本來要漲到75元，看來不敢一次漲太多」、「不漲價怎麼調高員工薪水」、「國際黃豆價格大漲，反映成本」。

有網友表示，在全聯的貨架上看到統一陽光黃金豆豆漿，一瓶促銷價68元，比之前貴了10元。 圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
有網友表示，在全聯的貨架上看到統一陽光黃金豆豆漿，一瓶促銷價68元，比之前貴了10元。 圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

全聯 漲價 豆漿

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