花不到百元就中獎 萊爾富發票特獎開在嘉義市「這區」

圓滾滾又可愛的胖虎下山來到高雄啦～【我不是胖虎】期間限定店從4/18到6/3進駐高雄夢時代，布置了6大打卡點，還帶著超過40款的龍年主題「肥龍」小物來幫大家加持，希望粉絲們能夠「龍虎精神」好運到，要想運勢長紅，還不快點到高雄夢時代打包這些開運小物！

2024-05-01 13:00