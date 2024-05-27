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花不到百元就中獎 萊爾富發票特獎開在嘉義市「這區」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
113年3、4月統一發票特獎200萬幸運兒在萊爾富嘉義嘉文店。圖／萊爾富提供
113年3、4月統一發票特獎200萬幸運兒在萊爾富嘉義嘉文店。圖／萊爾富提供

統一發票對獎沒？113年3、4月統一發票25日開獎，千萬特別獎中獎號碼為「44140251」、200萬元的特獎中獎號碼為「14715309」，3組頭獎的中獎號碼分別為「86562747」、「79171152」及「77925523」。萊爾富統計中獎發票，共開出特獎200萬1組，該名消費者花不到85元，即抱走200萬元獎金，成為幸運百萬得主。

萊爾富表示，繼今年3月開出113年1-2月期共1組千萬元特別獎，本期財神再次眷顧萊爾富，開出1組200萬元特獎，特別讓人振奮，開出200萬特獎的幸運門市為嘉義市西區的萊爾富嘉義嘉文店，這位幸運兒僅消費85元購買1包菸，就中了200萬元特獎。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義 特別獎 統一發票

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