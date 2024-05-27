一起出門踏青吧！野餐必備十大食物 享受愜意週末好時光

帶上好心情，一起去野餐吧！

隨著夏季的到來，一起出門野餐吧！逃離日常生活的繁瑣與吵雜，在草地上席地而坐，吃著飯糰和三明治，跟身邊的人隨意地聊著天，好好的享受大自然帶來的愜意和放鬆，就是平凡又幸福的日常。這次《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友歡迎的「十大野餐必帶餐點」，一起來看看有哪些吧！

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No.10 飯糰

飯糰的製作過程相當簡單，只需要在白飯中加入海苔碎片就能成為好吃的海苔飯糰！如果覺得太過單調，還能加上自己喜歡的食材，用模型固定包好，就能成為好看又好吃的精緻飯糰。

近日也有不少店家推出不同角色的飯糰模型，各種可愛圖案，讓野餐的樂趣更多，網友分享，「可以讓小孩自己做做看，他們會更喜歡吃，更覺得好玩」、「曾經用過鯊魚造型的海苔，結果小朋友超愛，都吃光光，也會讓他們覺得野餐很有趣」。

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No.9 披薩

披薩的口味多元，食用方便，常是外食族或速食族的首選，更因為披薩可甜可鹹，還可以做成素食，餅皮也可以有厚薄等不同選擇，算是老少咸宜的食物。在聚集多人的野餐，準備幾個披薩，可說是「完美避雷的好選擇」。

從義式、美式到薄底披薩，雖然是各有所好，但只要披薩端上桌，就會有滿滿的chill儀式感，網友們也紛紛表示「披薩就是充滿派對風的美食呀！只要是聚會怎麼可以沒有出現披薩」、「披薩很方便分食，最重要的是大家也都能吃飽，真的可以說是野餐必備了」、「而且好市多的披薩超大一個，很方便大家一起吃，超滿足」。

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No.8 沙拉

除了大魚大肉之外，也千萬不要忘記沙拉的重要性，能夠在吃過許多油膩食物後，用蔬菜改變味蕾的負擔感，加上攜帶相當方便，成為不少人野餐必備食物之一。不少網友也會把做三明治、潛艇堡等剩餘的食材，加上醬料及水果後，做成生菜沙拉，讓野餐也能夠吃得健康。

不過在炎熱的夏天，要特別注意不要讓沙拉直射太陽，否則沙拉容易變質，網友也提醒「如果裡面有水果之類的，要注意保溫，不然很容易壞掉」、「夏天真的要特別注意保鮮」。

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No.7 速食（漢堡、薯條、炸雞）

除了三明治、潛艇堡之外，很多人也會選擇漢堡、薯條、炸雞等速食，拍照起來不僅好看、澎湃，也能填飽肚子，再加上購買方便，成為不少人心目中野餐必備的食物，但因為料理起來較為不便，所以大家幾乎都是直接前往賣場購買，較少親自烹煮。

而近年來，外送相當方便，不少網友也分享自己會先到野餐的公園後，再叫外送，就能吃到熱騰騰的美食，「但要記得先確定外送能不能抵達」、「每次去大安森林公園野餐都會叫外送，自己帶太麻煩了，還會冷掉」。

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No.6 三明治、潛艇堡

不少人野餐的時候，都會自己動作準備食材，而三明治或是潛艇堡就是不少人的首選，不僅製作過程簡單，也能讓野餐有更多的樂趣，再加上剖開後放進便當盒內，完美的剖面非常適合拍照。

網友也紛紛表示「每次做完三明治都會覺得超有成就感，而且拍照起來也好看」、「三明治超級適合野餐，而且製作過程也不會太難，簡單又好看」、「買個麵包在自己加工一下，就很好吃，重點是還吃得飽，能餵飽大家不餓肚子」、「最重要的是很方便攜帶，不會有那些湯湯水水」。

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No.5 酒精飲料

在野餐那麼Chill的場合，肯定需要來杯酒精飲料來助興，一邊欣賞著大自然的美景，一邊小酌，讓忙碌日常的壓力在野餐時得到釋放，享受一場微醺野餐。除了啤酒、梅酒之外，也有粉紅酒、白酒等不同風味，除了滿足味覺不同層次的享受，擺拍照片時，也能讓你的野餐照片看起來質感加倍！

不少網友也認為啤酒是必備野餐品，「在烈日下，配上一罐啤酒真的超讚」、「野餐少了啤酒就是少了一味」、「喝啤酒才是野餐的意義啊」、「野餐不喝啤酒怪怪的，喝了只覺得超愜意超Chill」。

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No.4 蛋糕

大家都說吃甜點是滿足另一個胃，大快朵頤完正餐之後，甜甜的蛋糕或是餅乾，都可以讓野餐再多一絲甜蜜氛圍，不論是情侶約會還是家族出遊，都很適合準備幾款分享，感受浪漫又溫馨的夏日午後。

考量到攜帶便利性，不少網友建議可以選擇杯子蛋糕或是其他小蛋糕，也有店家推出相關的野餐禮盒，讓大家方便攜帶和選擇，「野餐放蛋糕超級有氛圍感」、「最喜歡生日的時候去野餐，感覺超放鬆，拍出來的照片也很有氣氛」。

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No.3 水果

冰冰涼涼的水果，在野餐時可是熱門的選擇之一，不少人也會準備多樣的水果組合成水果拼盤，不僅能夠吃到各種水果不同的營養，拍起照來整體的顏色也更顯鮮豔、多樣。

但網友也特別提醒，要避免攜帶水份過多的水果，不然很容易就會溢出，把衣服或包包弄得黏答荅，在戶外很難清洗。網友分享自身經驗，「千萬不要帶太難處理的水果，不然就在家處理好再帶來，避免麻煩的情況發生」、「推薦小番茄，一口一個不用擔心弄髒」、「不要帶哈密瓜這種比較多汁的水果，容易翻倒，搞得髒兮兮的」。

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No.2 麵包

台灣人有多愛吃麵包？從經濟部統計處調查顯示，全台麵包店的數量已經超過5000家，再加上便利商店和咖啡廳都有販售麵包，販售地點可謂非常密集。麵包的種類多元，加上攜帶方便，讓「麵包」成為許多人野餐時的必備品。台式麵包、歐式吐司、日式麵包等各有支持者，有網友分享野餐吃麵包，是吃巧也能吃飽，甚至有業者販售野餐麵包餐盒，深得野餐族的好評。

近年來，麵包的口感與類型，也不斷進化，像是扁可頌、焦糖肉桂捲等都深受大家喜愛，成為熱門的點心類食物，「最近的麵包越做越精緻，野餐的時候拍起來真的很好看」、「牛角麵包跟可頌真的超好吃，而且很方便外出食用」、「現在麵包越來越多元，也很方便」。

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No.1 零食

不論是在聚會、派對或是茶餘飯後的聊天時間，各式各樣的零食，像是巧克力、糖果、餅乾等，都是幫助大家補充快樂能量的重要元素之一，野餐時當然也少不了它們。零食會成為野餐必備首選，主要是沒有保鮮或保溫的困擾、方便攜帶、容易食用，也很好購買，尤其在大家閒聊時，零食就是最好的良伴。

不少品牌也推出「野餐歡樂包」，讓有野餐需求的人能夠選購，不必擔心要買什麼，一盒就能滿足所有需求，「野餐除了熟食，一定要帶零食！聊一聊肚子餓就能吃」、「大家閒聊時就會默默吃光光」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月22日至2024年05月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『野餐必帶餐點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統