蔬菜上有蛞蝓正常？菜農批簡直鬼扯

近期無論壽司還是火鍋店都遭民眾投訴有蛞蝓出現在餐點，而有菜行業者強調「菜上面沒有蟲才可怕」。有農民表示，菜上面的蟲咬痕愈多農友只會加強用藥，業者的「正常說」簡直鬼扯。

菜農林佳新指出，「防水的聚乙醛 」（土寶）灑在田埂，既不會汙染到蔬菜又能誘導非洲蝸牛、蛞蝓去食用，使其中毒死亡便能簡單防治，而蔬果表面蟲洞愈多，一般來說農友只會加強用藥，前期防治得當後期用藥也愈少，這是田間農友的日常反射動作，蔬菜行老闆說蔬菜上有蛞蝓是正常的，沒有蟲才可怕，簡直鬼扯到極點。

另有農民表示，蝸牛、蛞蝓等防治主要可分為機械防治、農業防治及化學防治等3種，機械防治是利用黎明、黃昏、夜間或雷雨後，蝸牛活動覓食的時機，進行人工捕殺，還可利用其習性，用食物誘殺；農業防治則利用農業栽培措施改變生態環境，蝸牛、蛞蝓等喜濕忌水，水旱輪作可殺滅蝸牛。

而化學防治常用的方法為使用四聚乙醛、氨基甲酸酯、硫酸銅、硫酸鐵等噴霧，或用稍高於常規濃度的甲胺磷、樂果等農藥噴灑植物，蝸牛取食後會中毒死亡。

農業部農業藥物試驗所指出，蝸牛和蛞蝓可使用6%或3.25%的聚乙醛餌劑，每平方公尺1公克，將藥劑施布於田間四周或其經常出沒處即可。

不少醫師也提醒，軟體動物內含寄生蟲機率相當高，例如廣東住血線蟲等，生食恐致嚴重腦膜炎癲癇死亡，目前尚無有效治療方式，不建議生食任何軟體動物。