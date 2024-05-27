快訊

豪宅火警2消防殉職！為何無法阻隔B1竄入濃煙？ 建商豐邑建設回應

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

蔬菜上有蛞蝓正常？菜農批簡直鬼扯

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近期蛞蝓食安問題連環爆，醫師提醒，軟體動物內含寄生蟲如廣東住血線蟲等，生食恐致嚴重腦膜炎癲癇死亡，目前尚無有效治療方式。圖／翻攝自爆料公社
近期蛞蝓食安問題連環爆，醫師提醒，軟體動物內含寄生蟲如廣東住血線蟲等，生食恐致嚴重腦膜炎癲癇死亡，目前尚無有效治療方式。圖／翻攝自爆料公社

近期無論壽司還是火鍋店都遭民眾投訴有蛞蝓出現在餐點，而有菜行業者強調「菜上面沒有蟲才可怕」。有農民表示，菜上面的蟲咬痕愈多農友只會加強用藥，業者的「正常說」簡直鬼扯。

菜農林佳新指出，「防水的聚乙醛 」（土寶）灑在田埂，既不會汙染到蔬菜又能誘導非洲蝸牛、蛞蝓去食用，使其中毒死亡便能簡單防治，而蔬果表面蟲洞愈多，一般來說農友只會加強用藥，前期防治得當後期用藥也愈少，這是田間農友的日常反射動作，蔬菜行老闆說蔬菜上有蛞蝓是正常的，沒有蟲才可怕，簡直鬼扯到極點。

另有農民表示，蝸牛、蛞蝓等防治主要可分為機械防治、農業防治及化學防治等3種，機械防治是利用黎明、黃昏、夜間或雷雨後，蝸牛活動覓食的時機，進行人工捕殺，還可利用其習性，用食物誘殺；農業防治則利用農業栽培措施改變生態環境，蝸牛、蛞蝓等喜濕忌水，水旱輪作可殺滅蝸牛。

而化學防治常用的方法為使用四聚乙醛、氨基甲酸酯、硫酸銅、硫酸鐵等噴霧，或用稍高於常規濃度的甲胺磷、樂果等農藥噴灑植物，蝸牛取食後會中毒死亡。

農業部農業藥物試驗所指出，蝸牛和蛞蝓可使用6%或3.25%的聚乙醛餌劑，每平方公尺1公克，將藥劑施布於田間四周或其經常出沒處即可。

不少醫師也提醒，軟體動物內含寄生蟲機率相當高，例如廣東住血線蟲等，生食恐致嚴重腦膜炎癲癇死亡，目前尚無有效治療方式，不建議生食任何軟體動物。

中毒 蝸牛

延伸閱讀

驚見蛞蝓「鍋內蠕動」！衛生局今稽查新莊火鍋店揪2缺失

蛞蝓之亂從何來？ 攤商曝「關鍵因素」直呼正常：沒有蟲才可怕

又見蛞蝓！春夏活動最頻繁 新北衛生局：有寄生蟲風險

新北火鍋店「蛞蝓」鍋中蠕動客傻眼 衛生局今派員稽查

相關新聞

比照紐西蘭訂有薪流產「喪假」？勞部：評估政府提供薪資可行性

立院衛環會今審查勞基法修法，立委提案增訂有薪流產假，勞動部回應雖然增加薪水有限，但擔心讓育齡婦女受到隱性的就業歧視。立委...

蔬菜上有蛞蝓正常？菜農批簡直鬼扯

近期無論壽司還是火鍋店都遭民眾投訴有蛞蝓出現在餐點，而有菜行業者強調「菜上面沒有蟲才可怕」。有農民表示，菜上面的蟲咬痕愈...

升級中颱！艾維尼持續增強中 氣象署：注意長浪

中央氣象署預報課長林秉煜上午指出，今年第1號颱風艾維尼上午8時增強為中度颱風，目前在鵝鑾鼻南南東方700多公里海面上，明...

惡劣！女孩拒買冰櫃隔夜鴨頭「遭下逐客令」 網抱不平：老闆太欺負人

有一名女網友在臉書社團「汐止集團」上發文表示，她昨天中午在新北市汐止的一家廣東燒臘店買便當，遇見一幕令她覺得匪夷所思的情況，她提出質疑，引發網友熱議，紛紛直呼﹕「老闆太欺負人了，惡劣！」

雨彈來了！5縣市大雨特報 防大雨、雷擊及強陣風

中央氣象署上午針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島等5縣市發布大雨特報。

吸菸次數少就沒關係？ 醫：菸害仍會在體內累積

常有人以為「抽得少」即可避免抽菸危害，對此，仁愛長庚合作聯盟醫院內分泌暨新陳代謝科主任林文森今天說，「減菸」雖然減少了吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。