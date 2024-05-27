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火車撞平台車 運安會揭6風險要求台鐵、鐵道局改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵3121次區間車去年5月9日行駛時嘉義往南靖路段時，撞上鐵路局施工廠商未落實檢查，遺落在軌道的工程平台車。記者黃于凡／翻攝
台鐵3121次區間車去年5月9日行駛時嘉義往南靖路段時，撞上鐵路局施工廠商未落實檢查，遺落在軌道的工程平台車。記者黃于凡／翻攝

去年5月9日台鐵行使嘉義至水上鄉南靖的區間車，撞到施工廠商施工後遺留在軌道上的工程平台車，造成列車毀損。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，發現多項風險，要求交通部鐵道局落實廠商工區現場管理及完工完工安全檢查機制，另台鐵公司需情話行車人員教育訓練

台鐵局中工處施工廠商去年5月9日凌晨，在水上鄉台鐵東正線299公里762公尺處，施作鐵桿基礎封頂作業，以平台車載運施作工具及材料，凌晨3點40分施工結束後，施工人員因疏於善後，將平台車遺留軌道上，導致台鐵3121次區間車於清晨5時11分撞上平台車，造成列車排障器斷裂、輔助排障器及碟盤制動本體等損壞。

根據運安會調查，共有11項調查發現、8項改善建議。運安會表示，調查本次事故的肇因為現場工程師、負責人及監看員未落實完工檢查，未確認機具撤離情形再離開工區，導致平台車遺留在工區剪刀門旁的鄰東線軌道上，造成台鐵恢復營運後，列車撞上並致列車排障器斷裂及車廂下方設備毀損。

調查報告揭露6項風險，包含施工廠商工程師並未執行現場查核、現場負責任變更管理機制未完善、施工廠商安全教育訓練未能發揮效能、檢查表由中工處人員填報，無法監促監造確實執行現場查核、施工廠商未建立工區人員攜入或攜出機具材料點撿機制、台鐵局行車人員在職訓練未能發揮效用，導致司機未能依規定即時停車及通報等。

調查報告也指出，施工廠商未在工區出入口設置輔助照明設備，不易提升施工人員夜間工作環境可視性、台鐵局區間車主排障器性能需求的設計條件，應評估交通部「通勤電聯車車輛技術標準規範」及國際規範，並納入參考，以降低主排障器撞擊異物後，發生斷裂及捲入轉向架車輪的風險、施工人員須完成新進人員安衛教育及鐵路沿線施工安衛教育訓練。

針對運輸安全改善建議，運安會表示，鐵道局針對鐵路沿線施工安全管理，應強化安全教育訓練、督促監造單位及施工廠商強化完工安全檢查作業、建立現場負責人變更管理機制、建立出入工區人員及機具材料檢核機制，並納入完工後申請路線解除封鎖的確認項目。

另也要求台鐵公司強化行車人員教育訓練，落實模擬機駕駛訓練機制，並納入營運路線可能發生的列車行駛異常情境，如異物入侵軌道，確保司機員能依規章正確處置及通報，提升未來電聯車主排障器撞擊軌道義務的抗撞、掃除能力。

台鐵 教育訓練 機制

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