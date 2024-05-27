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是你嗎？全家統一發票千萬得主落在這 只花76元買匠土司、飲料

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家便利商店本期(113年3-4月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有高達8位消費者花費百元內就幸運中獎。全家/提供
全家便利商店本期(113年3-4月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有高達8位消費者花費百元內就幸運中獎。全家/提供

全家3-4月發票開獎結果，共有10位幸運兒中大獎，其中有高達8位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出1組，獎落全家松山車站店，消費者花費76元購買全家匠土司及 FMC 飲料就成為千萬得主。

特獎200萬元則開出2組，分別於全家鳳山鎮北店以及新竹荷蘭村店開出，兩位幸運得主皆花費不到百元購買麵包、飯糰等早餐品項，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，獎項分別於全家台東鎮東店、高雄沿海店、虎尾興南店、新店新安店、新竹客進店，以及板橋干城店開出，最低僅花費3元影印即成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1組，位於台中台鐵店；幸運得主花費59元購買飲料即獲得100萬大獎，相當幸運。

全家 消費 荷蘭

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