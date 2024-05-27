是你嗎？全家統一發票千萬得主落在這 只花76元買匠土司、飲料
全家3-4月發票開獎結果，共有10位幸運兒中大獎，其中有高達8位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出1組，獎落全家松山車站店，消費者花費76元購買全家匠土司及 FMC 飲料就成為千萬得主。
特獎200萬元則開出2組，分別於全家鳳山鎮北店以及新竹荷蘭村店開出，兩位幸運得主皆花費不到百元購買麵包、飯糰等早餐品項，就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有6位消費者幸運獲得，獎項分別於全家台東鎮東店、高雄沿海店、虎尾興南店、新店新安店、新竹客進店，以及板橋干城店開出，最低僅花費3元影印即成為頭獎得主。
另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1組，位於台中台鐵店；幸運得主花費59元購買飲料即獲得100萬大獎，相當幸運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言