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比照紐西蘭訂有薪流產「喪假」？勞部：評估政府提供薪資可行性

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立院衛環會今審查勞基法修法，立委提案增訂有薪流產假，勞動部回應雖然增加薪水有限，但擔心讓育齡婦女受到隱性的就業歧視。本報資料照片
立院衛環會今審查勞基法修法，立委提案增訂有薪流產假，勞動部回應雖然增加薪水有限，但擔心讓育齡婦女受到隱性的就業歧視。本報資料照片

立院衛環會今審查勞基法修法，立委提案增訂有薪流產假，勞動部回應雖然增加薪水有限，但擔心讓育齡婦女受到隱性的就業歧視。立委林淑芬抨擊這種答覆才是「歧視女性」，「打著反對女性被歧視，卻又提出歧視政策」。勞動部長何佩珊表示，問題出在目前立委提案的有薪流產假薪資皆由雇主給，認為要做必須「公共化處理」，可能要由政府提供薪資才有效果。

多位立委提案增訂1星期及5日流產假，由雇主給薪。勞動部回應，現行性別平等工作法已明定「妊娠未滿3個月」及「妊娠未滿2個月」流產之女性勞工，可請1星期或5日之產假；適用勞動基準法之女性勞工，亦可改依勞工請假規則請普通傷病假，1年內未超過30日部分，工資折半發給，雇主不得因勞工流產請普通傷病假，而扣發其全勤獎金。

勞動部表示，立委增訂有薪流產假之提議立意良善，增加之薪資費用整體雖有限，對於個別小型、微型企業仍有相當負擔，為避免婦女受到隱性的就業歧視，影響其工作權益，建議審慎評估。

林淑芬表示，紐西蘭2021年通過一項法律，保障流產的女人及其伴侶可以請三天的給薪「喪假」。給「喪假」的意義在於，流產對於女性來說不只是生理上的損害，更需要心理上的調適。而唯獨女性才有流產假，勞動部卻要女性勞工其他人一樣請普通傷病假拿半薪，對女性來說非常不公平，也是一種歧視。 她表示，勞動部前部長許銘春曾表示要對有薪流產假「研議」，勞動部的回應是「打臉」前部長。

何佩珊表示「並沒有打臉」，勞動部會針對有薪流產假做評估，重點是訂了有薪流產假要「有用」，目前立委的提案都是由雇主給付有薪流產假薪資，雇主能否做到需要評估。她認為要做的話必須「公共化處理」，評估政府提供薪資的可行性。

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