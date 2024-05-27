救國團2024夏天最FUN最HIGH的營隊 原野の呼喚！小泰山山野體驗營帶你走進大自然

孩子們期待已久的暑假即將來臨，還不知道幫孩子安排甚麼活動嗎? 聽！原野在呼喚！趕緊放下手中3C產品，隨我們一起走入山林，體驗山野的純粹，宛如森林中小泰山矯健身手輕鬆悠遊！學校沒教的事，就由我們帶你玩瘋這座森林花園…暑假最FUN最HIGH的營隊-臺中市救國團小泰山山野體驗營絕對是您的絕佳首選！，野外求生技能、大自然生態教室、濯足園溫泉泡腳、冒險探索的林場定向運動、奔跑吧森林大地遊戲、經典山林營火晚會及叢林漆彈射準。

圖／救國團

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這沉浸在林場芬多精的山野體驗活動，要孩子學習力行無痕山林運動，除了足印，什麼都不留，上一堂珍惜自然、保護山林、愛護環境的實境教育，讓孩子們在玩樂中學習，激發他們的創造力和想像力，培養跨域思考和解決問題的能力，發展提供全面的支持和啟發。

圖／救國團

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豐富的活動設計有小小童軍野外活動技能學習(野外升火常識、簡易急救包紮、繩結的使用、方位的判別運用)；更有孩子們難以忘懷的營火晚會及叢林漆彈射準。同時融入了經典的康輔活動、冒險探索的定向運動、奔跑吧森林的大地遊戲、濯足園的溫泉泡腳池等沉浸於山林芬多精之體驗活動。除此之外，活動中亦融入無痕山林與的品德教育概念，讓孩子學習力行山林保育，「除了足跡，什麼都不留」，上一堂珍惜自然、保護山林、愛護環境的實境教育；學習與他人互動相處、互助合作、養成良好的生活習慣、並學習自主能力，多年來受到了家長們的熱烈迴響：我的孩子參加完活動長大了。

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我們期待在這美好的2024夏天留給小朋友們充實美好且難忘的回憶，歡迎國小3-6年級的同學們揪團來參加。2024暑期共辦理四個梯次，每梯次80人，額滿為止，第一梯次：07/03~05、第二梯次：07/04~26、第三梯次：08/07~09、第四梯次：08/21~23，歡迎至救國團營隊報名網站瞭解活動訊息： youth.cyc.org.tw/；臉書搜尋：cyctaichung；或洽詢電話：臺中市救國團(04)23112121轉 1134劉先生。 報名傳送門：https://lihi.cc/sItUx