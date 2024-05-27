苗栗縣救國團暑期夏令營 『貓裏狼人殺．苗栗玩很大』陪孩子暑期投身綜藝節目效果！

苗栗縣救國團『貓裏狼人殺-苗栗玩很大』暑期梯次已開放報名！去年辦理獲得熱烈迴響，將『狼人殺紙牌桌遊』遊戲角色做為腳本改編，變成以真人Cosplay方式、串連苗栗縣的各個旅遊知名景點的實鏡夏令營，一起來身歷其境體驗，完成營隊各項任務，爭取最高的榮耀及特別的獎品吧！

圖／救國團

圖／救國團

本項活動以『實鏡體驗設計』，將苗栗縣遊樂景點，如飛鷹堡探索教育基地山訓課程及救國團探索教育體驗活動，英才書院跑酷、山美學露營區high晚會、龍鳳漁港、蘆竹湳古厝、五穀文化村、綠意山莊…等特色景點，以在地資源進行團隊尋寶、特色DIY、趣味競賽及闖關活動，同時也融入時下最夯綜藝節目遊戲內容，讓苗栗除了美麗還能變得更加有趣。

圖／救國團

圖／救國團

救國團年均辦理寒暑期休閒活動，要讓孩童趁著暑假與同儕一同出遊學習，透過造訪來增廣見聞、學會時間管理，也提升挫折忍受力、增加同理心與勇氣，更是學習人際互動的好去處，幫助家長給予孩童寓教於樂，讓家長安心工作，讓孩童開心成長與留下更多的回憶，有個快樂充實的寒假生活。

圖／救國團

活動資訊

傳說古早貓裏時期，有人族與狼族在苗栗這片土地上爭奪領域，而你暑假將扮演不同的角色參與這場貓裏狼人爭霸戰，完成任務並獲勝者，將封給<山美學之民>至高無上的尊榮稱號。

【住宿：山美學露營區、蓬萊仙境渡假村】

活動梯次：

第一梯次：113年07月14日-07月16日

第二梯次：113年07月31日-08月02日

第三梯次：113年08月07日-08月09日

報到地點：台北市救國團、桃園市救國團、新竹救國團、苗栗英才書院(自行報到)

參加對象：國小三~六年級

報名費用：6800元（優惠期間6400元！)

活動洽詢：037-322134#21 李先生

報名傳送門：https://lihi.cc/LgLGA