升級中颱！艾維尼持續增強中 氣象署：注意長浪

有一名女網友在臉書社團「汐止集團」上發文表示，她昨天中午在新北市汐止的一家廣東燒臘店買便當，遇見一幕令她覺得匪夷所思的情況，她提出質疑，引發網友熱議，紛紛直呼﹕「老闆太欺負人了，惡劣！」

2024-05-27 10:27