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升級中颱！艾維尼持續增強中 氣象署：注意長浪

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今年第1號颱風艾維尼上午8時增強為中度颱風。擷取自氣象署網站
今年第1號颱風艾維尼上午8時增強為中度颱風。擷取自氣象署網站

中央氣象署預報課長林秉煜上午指出，今年第1號颱風艾維尼上午8時增強為中度颱風，目前在鵝鑾鼻南南東方700多公里海面上，明天之前持續增強中，但預估維持中颱強度，後天之後持續向東北方向移動，環境不利持續發展，會再減弱。

林秉煜指出，台灣不至於受颱風直接影響，不過周三之前，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，呼籲民眾海邊活動注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象署及日本(JMA)預測艾維尼僅增強至中颱下限(33米/秒及35米/秒)，而美軍(JTWC)則預測達強烈颱風(115浬/時)。各國預測行徑與最新(26日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬類似，在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，不侵台。

氣象署 老大 颱風

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今年首颱艾維尼上午8時生成 氣象署曝侵台機率

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