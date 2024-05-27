惡劣！女孩拒買冰櫃隔夜鴨頭「遭下逐客令」 網抱不平：老闆太欺負人

有一名女網友在臉書社團「汐止集團」上發文表示，她昨天中午在新北市汐止的一家廣東燒臘店買便當，遇見一幕令她覺得匪夷所思的情況，她提出質疑，引發網友熱議，紛紛直呼﹕「老闆太欺負人了，惡劣！」

原PO透露，當時有個女孩子跟老闆表示要買鴨頭，只見老闆從冰櫃拿了隔夜的鴨頭，混搭掛架上新鮮鴨頭裝袋要賣給她，老闆以次級品充當良品的行為被女孩子發現，當下即表示不買了，結果老闆惱羞成怒下逐客令，並喝斥女孩不要再到他店裡買東西。

原PO指出，她當時站在女孩子後面，看見這樣的情況感到很疑惑，同樣的價錢為什麼不能買掛在架上新鮮的鴨頭，而非得被迫接受買隔夜的鴨頭？如果當天的鴨頭不賣，說清楚就好了，老闆何必大動肝火，買賣不成仁義在，開店做生意不就是和氣生財嗎？倘若今天自己花了同樣的價錢買便當，老闆魚目混珠把昨天的剩菜剩飯賣給她，她也會拒買的呀。

貼文一出，不少網友憤憤不平表示「老闆應該是腦羞了」、「太不ok的店」、「拜老闆所賜，就算住隔壁我從不去買」、「這家老闆真的不敢恭維」、「不懂這間為何還能活到現在」、「好笑欸，你可以隨意賣，人家為何不能拒絕買」、「認同，做吃的要實在」、「老闆有錯，買的人可以拒絕冰櫃的，說只要買架上的」。

還有不少曾經光顧過的網友回應「不意外」、「老闆可能生意好，很搖擺」、「有次去買，我跟打飯的老爺爺說我要三個半飯，老闆就『牙起來』一直罵我說這樣他會亂掉，這是他在管的，我不能這樣啥的，後來我就不去了」、「之前帶家人一起吃，發現烤雞腿旁有條黑色的蟲，我們還請老闆到旁邊看，老闆看了拿起來手捏碎說是油蔥，回去後兩人都上吐下瀉的食物中毒，再也不敢去了」。