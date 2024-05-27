立委提案產假從8周延長為12周 生2胎產假工資1.2倍

台灣面臨少子化威脅，立委提案修法勞動基準法，提出延長產假天數、增訂有薪流產假；以及年資未滿6個月勞工之產假工資按比例計給、生二胎等工資成以1.2倍等修法草案，立法院社會福利及衛生環境委員會今天進行審查。勞動部長何佩珊表示，勞基法規定產假停止工作期間之工資係由雇主負擔，以上提案將造成雇主負擔增加，恐造成婦女受到隱性的就業歧視，而影響其工作權益，建議委員再加評估。

在延長產假部分，委員萬美玲等人提案延長產假從8星期延長為12星期。勞動部說明，112年辦理「工作場所就業平等概況調查」，在最近1年有申請產假之受調者中，認為目前產假期間8周已足夠者將近44%，認為產假周數不足夠者為56%。而國內事業單位多數為中小型或微型企業，將產假日數再加延長，對於事業單位之人力調度及運作仍有負擔，是否間接影響僱用育齡女性之意願，亦應併作考量。

增訂有薪流產假部分，立委委員許宇甄等人提案增訂1星期及5日流產假，由雇主給薪。勞動部回應，現行性別平等工作法已明定「妊娠未滿3個月」及「妊娠未滿2個月」流產之女性勞工，可請1星期或5日之產假；適用勞動基準法之女性勞工，亦可改依勞工請假規則請普通傷病假，1年內未超過30日部分，工資折半發給，雇主不得因勞工流產請普通傷病假,而扣發其全勤獎金。

勞動部說，立委增訂有薪流產假之提議立意良善，增加之薪資費用整體雖有限，對於個別小型、微型企業仍有相當負擔，為避免婦女受到隱性的就業歧視，影響其工作權益，建議審慎評估。

立委萬美玲等人所提分娩第2胎(含)以上之女性勞工，工資以1.2倍發給；若年資未滿6個月者，工資以7成發給。而加發之2成工資，雇主得向勞動部申請補助。

勞動部回應，工資係勞工提供勞務之對價，而勞動基準法所定產假停止工作期間工資照給之規定，目的係為保障勞工在產假期間能維持其經濟生活。立委提案要求雇主對於分娩2胎(含)以上的勞工應加發工資一節，已溢脫工資之本質。縱使定明雇主得向政府申請補助，是否妥適仍須考量，建議慎酌。