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80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表？勞部：跨部會討論

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立院衛環委員會今天審「就業服務法第 55 條條文修正草案」，立委提案放寬 80 歲以上被看護者，70 歲至 79 歲患有癌症二期以上被看護者，免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片
立院衛環委員會今天審「就業服務法第 55 條條文修正草案」，立委提案放寬 80 歲以上被看護者，70 歲至 79 歲患有癌症二期以上被看護者，免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片

台灣邁入高齡社會，估計台灣有90萬名80歲以上長者，照顧服務的勞動力卻短缺。立院衛環委員會今天審「就業服務法第 55 條條文修正草案」，立委王育敏等人提案放寬 80 歲以上被看護者，以及黃建賓等 20 人提案 70 歲至 79 歲患有癌症二期以上被看護者，免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護

台灣自1992年開放引進外籍看護，要申請外籍看護等長照服務資源，必須要經過層層關卡，尤其是「巴氏量表」的評估最為複雜且耗時，還需要定期重新評估。去年選前，國民黨總統候選人侯友宜也曾提出放寬巴氏量表政見引起廣泛討論。

勞動部回應，除提案有家庭實際照顧應予考量，也必須落實移工聘僱管理；同時因涉及長照服務及醫療專業。勞動部將與衛福部等跨部會、專科醫師學會、學者專家及相關團體充分討論，以求審慎周延。

勞動部長何佩珊指出，行政院去年推出三種多元認定方式得免經巴氏量表評估與多元陪伴，現有3萬2千人使用，已大幅度克服巴氏量表的問題。

立委呂玉玲等人則提案，包含家庭幫傭、機構看護及家庭看護 3 種工作，依整體一律免繳就業安定費。勞動部表示，目前僱用外籍家庭看護工之雇主，現行規定已針對弱勢家庭(如中低收戶)免收每月就業安定費 2000 元，免繳之弱勢家庭約 1.1萬人。如僱用外籍家庭幫傭、機構看護及家庭看護之雇主全面免繳就業安定費，就業安定費每年將減收約 42 億元，將影響辦理促進國民就業、提升勞工福祉及外國人聘僱管理等工作之推動。

何佩珊表示，此修法擴及機構看護工及家庭幫傭，影響本國照顧服務員、保姆及家務清潔工作者等婦女及中高齡就業權益，並衝擊國內長期照顧制度及托育制度。

勞動部 外籍看護 巴氏量表

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