賈新興：首颱艾維尼遠離台灣 但有這影響

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今年第一號颱風艾維尼，朝東北方向前進，遠離台灣。但今明兩天，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，呼籲民眾注意。

賈新興指出，未來10天下雨多，在28日及6月1日到2日各受一波鋒面影響，明天受第一波鋒面影響，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨，傍晚起降雨逐漸趨緩，僅台中以南及花東仍有零星短暫雨。其中，西半部有局部較大雷雨或陣雨發生的機率。29日清晨台南及高雄沿海仍有零星短暫雨，午後苗栗以南山區有局部短暫雨。

至於30日至31日的清晨，台中以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。

賈新興指出，6月1日至2日，受第二波鋒面影響，西半部有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。3日西半部有局部短暫雨，午後苗栗以南山區及宜蘭有局部短暫雨。

4日午後苗栗以南山區、 嘉義以南有局部短暫雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。5日午後，苗栗以南及宜花東有局部短暫雨。

此外，今明兩天，台東東南部留意火燒風發生的機率。

賈新興也指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。