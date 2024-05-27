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本周梅雨鋒面南北徘徊 吳聖宇：明天降雨最明顯

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周天氣受鋒面南北徘徊影響，屬於較典型的梅雨降雨型態，有局部大雷雨。本報資料照片
本周天氣受鋒面南北徘徊影響，屬於較典型的梅雨降雨型態，有局部大雷雨。本報資料照片

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，本周天氣受鋒面南北擺盪影響，變化性較多，預報上變動也比較大，屬於較典型的梅雨降雨型態，需隨時留意最新天氣預報資訊。今鋒面接近水氣增多，明鋒面通過降雨最明顯。

吳聖宇表示，今天鋒面接近，西南風增強，降雨逐漸增多，預估西半部上午斷斷續續有短暫陣雨，主要降雨午後到傍晚，配合熱力作用，要留意熱對流發展帶來較大雨勢，可能有局部大雷雨；晚間鋒面繼續靠近，各地仍持續有短暫陣雨或雷雨。

吳聖宇說，預期明天一早鋒面抵達，白天通過上空，是本周降雨最明顯的一天。西半部、東北部留意局部大雨或以上等級降雨，尤其上半天；下半天之後如果鋒面走得快，雨勢可能自北往南、由西向東逐漸減緩下來。溫度可望稍微轉涼一些，不會像今天這樣悶熱難耐。

周三鋒面往南壓到巴士海峽，比較靠近鋒面的南部、台東地區仍有短暫陣雨或雷雨，中北部、宜花等地受東北風環境影響，有局部短暫陣雨，整體雨勢緩和許多。各地溫度稍涼，北台灣高溫預估只有26-28度，中南部、花東一帶也有機會在30度或以下。

吳聖宇指出，周四、周五鋒面又會很快往北移動到廣東、福建內陸，台灣附近再度轉為西南風環境，天氣較不穩定，白天須留意山區發展的熱對流來降雨，仍有局部較大雨勢發生機會；夜晚清晨迎風面的中南部沿海也容易會有短暫陣雨出現，再度變得有些悶熱。

吳聖宇指出，周末期間(6月1至2日)鋒面將再度南下通過台灣，預報上來看各地會有短暫陣雨或雷雨機會，不過下一波鋒面結構稍微弱一些，降雨也較小、較分散，沒有周二鋒面強，但後續預報變化仍要觀察。

至於今年第1號颱風艾維尼，吳聖宇說，目前位於呂宋島東方近海，正在向北轉東北的方向移動，今明兩天(27至28日)將逐漸加速，通過台灣東南方遠海後轉向日本以南離去，由於環流小，對台灣天氣沒有明顯影響，不用太過擔心。

大雷雨 鋒面

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