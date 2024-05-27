吳德榮：午後降雨範圍擴大 明鋒面挾強對流防劇烈天氣

外出要帶傘，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今水氣增多、仍偏熱；大氣趨不穩定，偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢。

今各地區氣溫：北部22至33度，中部22至34度，南部22至35度，東部21至34度。

吳德榮指出，明日鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)。

吳德榮說，周三至周五(29至31日)鋒面滯留在巴士海峽，各地大致多雲、午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，周四、五水氣略北移，南台灣亦有局部陣雨或雷雨的機率；偶有局部較大雨勢，應注意。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六(1日)、下周(2)日鋒面調整至台灣；水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應注意「小範圍強對流」的發展。

颱風方面，吳德榮說，最新(27日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「艾維尼」逐漸增強中，（中央氣象署及日本(JMA)預測僅增強至中颱下限(33米/秒及35米/秒)，而美軍(JTWC)則預測達強烈颱風(115浬/時)〕。各國預測行徑與最新(26日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬類似，在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，不侵台。