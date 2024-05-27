3C保母影響 去年增萬名遲緩兒

二○二三年我國遲緩兒通報個案三萬四七八一人，二○一一年僅一萬五八四八人，十二年增一倍以上。馬偕醫院早期療育評估中心臨床發現，受3C保母影響，後天訓練不足的遲緩兒占三成，去年即增加一萬名「會聽，但不見得會講」幼兒個案，原因在於缺乏親子互動和生活經驗，以致發展遲緩，語言表達能力不足。

馬偕醫院早期療育評估中心主任陳慧如表示，少子化已成為國安問題，新生兒變少，但發展遲緩兒童人數卻逐年增加，著實令人擔憂，政府應正視問題的嚴重性。

分析發現，國內發育遲緩男童人數明顯多於女童，以去年為例，通報三萬四七八一例，其中男性二萬三八二三人，女性一萬九五八人。大部分遲緩兒是在就讀幼兒園後，老師發現學生不對勁，才提醒家長尋求醫療協助，僅兩成於三歲前，接受正規早療。

遲緩兒年年增加 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

受後天因素影響的遲緩兒占比愈來愈高，馬偕早療中心統計，環境刺激不足，以致語言發展遲緩的幼童已達門診個案的三成，且偏遠地區情況更嚴重。以南投縣為例，後天訓練不足的語言發展遲緩兒占比達六成，預估全國近五成孩童深陷語言發展的困境中。

3C保母是造成孩子語言能力遲緩的主因，陳慧如指出，大部分家長工作忙碌，或想減少麻煩，只要小朋友哭鬧，就習慣打開手機、平板，讓孩子觀看影片、卡通。在缺乏親子互動、生活經驗之下，父母疏於與孩子對話，長期下來，將導致孩子語言表達能力不良。

陳慧如指出，幼童經常觀賞影音媒體，接受聲光等感官刺激但缺乏環境刺激及親子互動，這無助於語言發展，門診發現，後天性語言遲緩孩童最大特點為「聽得懂，但不太會講」，只能講單字，無法講出具有邏輯的一段話。

陳慧如提醒，一歲孩童應可講一些簡單的單字，到了一歲半，至少可講廿個單字，二歲則約五十個單字，到了三歲應可講出「我要吃飯」等含主詞、動詞與受詞的句子。家長如發現孩子詞彙量不足，或講不出完整句子，就應陪同至兒科就診，或至大型醫院健兒門診，及早接受篩檢及治療。

國健署自今年七月一日起提供六次兒童發展公費篩檢，六至十個月、十個月至一歲六個月、一歲六個月至二歲、二至三歲、三至五歲、五至未滿七歲等階段兒童各有一次免費篩檢。國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，每案獎勵費二五○元，今年下半年初步編列一點四六億元，預估四十萬名幼兒受惠。