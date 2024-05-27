老師口罩遮嘴型 恐阻幼兒學語

受新冠疫情影響，近幾年來，幾乎口罩不離身，國立嘉義大學幼兒教育學系教授兼研發長葉郁菁表示，托育中心、幼兒園等老師上課時，均戴著口罩，讓小朋友在聽聲音時，無法判讀師長嘴型，也難以察覺其情緒，這將影響語言發展，觀察發現，國內幼兒語言發展能力確實明顯下降，令人擔憂。

葉郁菁指出，國科會最新一項研究分析一百名幼兒園大班學童，當老師戴著口罩說話，孩子無法正確判斷老師的表情，無法察覺師長的情緒，就不知接下來該怎麼採取行動，不知如何做出正確回應。

「疫情期間，長期戴口罩，確實影響孩童語言發展。」葉郁菁說，語言的學習仰賴環境刺激，其中包括情緒、肢體、聲音等判讀，疫情三年多的口罩禁令，減少幼兒語言學習中的環境刺激，使其判讀能力下降，進而影響孩童語言發展。

幼兒語言能力發展遲緩，恐將影響日後學業能力，葉郁菁表示，國科會一項六年長期研究計畫追蹤六個月大的寶寶語言能力，結果發現，主要照顧者如果習慣以「短句子」，或是以很淺的文字來互動，孩子到了小學二年級，語言測驗能力普遍較差。

最近流感、新冠、腸病毒等呼吸道病毒肆虐，許多幼兒園、學校停課，許多老師及學生又開始戴口罩。葉郁菁建議，老師們可戴上透明口罩，讓學生看清楚講話時的唇型，並放慢講話速度，加強口型變化，讓孩子跟上大人的嘴型、語句，以理解語句內容。

馬偕紀念醫院早期療育評估中心主任陳慧如認為，戴口罩對學齡前幼童語言能力影響應該不大，但可能影響到孩童的人際互動功能，例如，無法正確辨認他人臉部表情，並與句子、情緒做出正確連結，就可能無法做出適當回應，以致人際互動及社會溝通能力降低。

精神科醫師楊聰財表示，戴口罩是否影響幼兒語言發展，目前醫界、學界仍存有不同觀點，需更多長期研究驗證這些影響。

有研究指出，戴口罩可能對幼兒語言發展和情感識別產生負面影響，因為口罩遮住了嘴部，幼兒無法觀察嘴型，這對於學習語音和詞彙是至關重要的。此外，戴上口罩，可能降低詞彙識別能力，影響語言處理和學習，以及情感和社會情感發展，這對自閉症或需要特殊教育的兒童影響更為顯著。

但另有研究發現，戴口罩對語言發展的影響並不明顯，並未阻礙幼兒語言學習，即使是有聽力損失的兒童，也能正常發展語言能力。

為了減少師長戴口罩教學，可能帶來的負面影響，楊聰財建議，家長應多與孩子談話聊天，畢竟大多數兒童或幼兒的發展狀況是否良好，與主要照顧者互動有關，父母在家裡不太會戴上口罩，只要多陪著孩子講話，就能給予足夠的刺激，維持良好的語言發展。