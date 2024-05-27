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6月徵文主題／你家的食物如何保存？

聯合報／ 本報訊

台灣食安問題頻傳，讓人「食」在難安。炎炎夏日，高溫的天氣易孳生細菌，若食物保存不當易腐壞，不慎吃下肚，輕則拉肚子，重則食物中毒。如何避免「病從口入」，遠離腸胃炎及食物中毒的威脅？你家的食物如何保存呢？歡迎來信分享。

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食物中毒

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