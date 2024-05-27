美中較勁 無人計程車搶先上路

無人計程車在美國舊金山試營運二年多，廿四小時全天候營運，民眾搶著體驗，不少網紅也拍片分享，有人說自駕車讓乘客耳根清靜，有人讚未來感十足。不只舊金山，北京去年九月成為中國大陸首個啟動無人車商業化的城市，上海、深圳也加速推進智慧駕車發展。

Google Waymo二○二一年在美國舊金山試營運，去年八月獲准進入商轉，可全天候營運，登記叫車人數一度破萬人。但無人駕駛上路仍有零星交通狀況，包括上車點位置不佳、多車交會時無法判斷等。

與Google Waymo競爭的通用汽車Cruise則是命運多舛，去年才獲加州營業許可，陸續發生車輛駛入尚在風乾混凝土區域、與消防車相撞等事故，甚至輾過、拖行路上的車禍傷者，導致傷患死亡，Cruise營運許可證也遭撤銷。

不只美國開放無人車上路，北京去年也宣布開放無人計程車商轉，上海、深圳也加速推進智慧駕車發展。台灣智駕公司執行長沈大維說，中國傾全國資源在推動自駕車，大型企業如百度、華為紛紛投入。

至於法規層面，德國分別在二○一七、二○二一年兩次修法、制定授權辦法，分階段允許需駕駛接手的自駕車，與不需駕駛接手的自駕車，可於道路行駛；日本則在二○一九至二○二三年，修正道路運輸車輛法，建立自駕車設計到製造、使用階段安全性制度，並修道路交通法，讓Ｌ４自駕車可上路。

英國則在二○二三年底通過「自駕車專法草案」，資策會主任王自雄說，英國單是準備立法就花三、四年。