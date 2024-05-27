聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／自駕「花錢玩玩」 錯失未來趨勢

聯合報／ 本報記者劉懿萱

國內已核准十六案自駕車沙盒試驗，新北市政府今年三月還發表「淡海智駕電巴雙車聯動計畫」技術手冊，供產官學參考，為自駕巴士發展邁前一步，但許多人問「那接下來呢？」台灣正面臨自駕藍海十字路口，一旦政策後繼無力，將淪為紙上談兵。

投入大筆公帑的自駕計畫，從實驗到上路，尚有重重困難待克服，若認同自駕是未來趨勢，中央法規等配套要跟上，否則徒耗多年形同浪費資源，台灣自駕發展落後於世界其他先進國家，不利於城市競爭。

全台大客車司機荒問題加劇，大客車駕駛長期缺人， 經過三年疫情摧折，客運駕駛流失情況雪上加霜，「解放駕駛雙手」的自駕巴士被視為改善缺工問題解方之一，不需花高額經費興建軌道建設，一舉多得。

但各縣市政府提出的自駕巴士測試計畫近年陸續告一段落，多數缺乏延續性計畫，交通部也遲遲不主導規畫短中長期計畫，自駕巴士前景未卜。

新技術往往需要中央大力支援，自駕電巴現況卻是地方成為推動主力，各地政府通常有財政壓力，議會也不一定全力支持，導致多數縣市僅測試一期，議會不支持就沒下文，經費彷彿「打水漂」，成為短命、短視的政策。

中央須端出自駕車具體的短中長期計畫，展現企圖心，以「國家隊」魄力推動，讓台灣有機會成為亞洲自駕的領頭羊。

巴士 疫情

延伸閱讀

車窗擊破點位置標示不精準 公車、客運逃生難度倍增

遊覽車和客運車互相逼車…機車險被撞 南警：依法追究開罰

無人車上路遙遙無期？ 交通部坦言還在技術驗證

虎尾科技大學無人機、自駕車 重點培訓亮眼

相關新聞

卡沙盒試驗5年 自駕巴士商轉難

自駕車是人類對未來生活的想像，美國已有無人計程車開始商轉，中國大陸也開放在深圳、北京跑，日本更在去年修法允許Ｌ４等級自駕...

3C保母影響 去年增萬名遲緩兒

二○二三年我國遲緩兒通報個案三萬四七八一人，二○一一年僅一萬五八四八人，十二年增一倍以上。馬偕醫院早期療育評估中心臨床發...

老師口罩遮嘴型 恐阻幼兒學語

受新冠疫情影響，近幾年來，幾乎口罩不離身，國立嘉義大學幼兒教育學系教授兼研發長葉郁菁表示，托育中心、幼兒園等老師上課時，...

誤食蛞蝓 衛局：有寄生蟲風險

蛞蝓食安問題連環爆，繼北市壽司、涮涮鍋店後，昨又有消費者在臉書爆料，在新北市新莊區新泰路一家火鍋店用餐時，驚見鍋邊有蠕動...

疼愛過頭 易養出缺語言能力「兒皇帝」

阿嬤疼孫，疼過了頭，最後可能變「憨孫」，一名二歲多的小男童講不出完整字句，只會發出「哼」、「餓」、「好」、「咿」等單字，...

「沒人敢擔責」 立委：國道自駕事故讓人憂

為促成自駕巴士上路測試，中央二○一八年修正道路交通規則第廿條，新增附件「自動駕駛車輛申請道路測試作業規定」，次年六月「無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。