新聞眼／自駕「花錢玩玩」 錯失未來趨勢

國內已核准十六案自駕車沙盒試驗，新北市政府今年三月還發表「淡海智駕電巴雙車聯動計畫」技術手冊，供產官學參考，為自駕巴士發展邁前一步，但許多人問「那接下來呢？」台灣正面臨自駕藍海十字路口，一旦政策後繼無力，將淪為紙上談兵。

投入大筆公帑的自駕計畫，從實驗到上路，尚有重重困難待克服，若認同自駕是未來趨勢，中央法規等配套要跟上，否則徒耗多年形同浪費資源，台灣自駕發展落後於世界其他先進國家，不利於城市競爭。

全台大客車司機荒問題加劇，大客車駕駛長期缺人， 經過三年疫情摧折，客運駕駛流失情況雪上加霜，「解放駕駛雙手」的自駕巴士被視為改善缺工問題解方之一，不需花高額經費興建軌道建設，一舉多得。

但各縣市政府提出的自駕巴士測試計畫近年陸續告一段落，多數缺乏延續性計畫，交通部也遲遲不主導規畫短中長期計畫，自駕巴士前景未卜。

新技術往往需要中央大力支援，自駕電巴現況卻是地方成為推動主力，各地政府通常有財政壓力，議會也不一定全力支持，導致多數縣市僅測試一期，議會不支持就沒下文，經費彷彿「打水漂」，成為短命、短視的政策。

中央須端出自駕車具體的短中長期計畫，展現企圖心，以「國家隊」魄力推動，讓台灣有機會成為亞洲自駕的領頭羊。