「讓系統學習」 業者：政府不應追求自駕巴士零事故

陽明交通大學資工系教授易志偉說，自駕電巴前期投入建置車輛、系統資金龐大，目前技術還不成熟、法規也不明朗，鮮少有業者願意投入商轉。車聯網產業協會理事長吳盟分說，以現階段國內業者技術，離商轉還有段距離，盼交通部支持地方做第三期自駕電巴測試。

自駕電巴驅動原理是整合C-V2X車聯網（蜂巢式車間通訊系統），藉由車上攝影機、光學雷達、監測設備來駕車，遇人、車、障礙物或燈號切換，會自動閃避或煞車，加上增強型GPS結合高精地圖規畫路徑，還有一處監控中心掌握巴士動線、路口號誌、影像、站牌等資訊。

記者實地前往桃園自駕巴士測試基地體驗，搭乘一輛中型巴士，內部座位與一般公車無異，不同的是，車內有多個大螢幕，顯示車輛時速、距離周遭多遠的高精地圖。駕駛座雖有工程師擔綱，但雙手不是放在方向盤上，而是拿著鍵盤，按下鍵盤便啟動發車，方向盤全由系統控制，彷彿由一雙無形的手控制著。不過，由系統控制的巴士，煞車作用力明顯較大，站在車上的乘客需手握扶手才能避免跌倒。

執行台北、桃園自駕巴士測試的台灣智駕公司指出，在混合路權時，機車常從公車兩旁竄出、公車時速僅十五至廿公里，車多時變成路隊長，系統是否能辨識站牌有人招手都是考驗。執行長沈大維說，台灣發展自駕電巴還有很多配套、法規尚未跟上。

沈建議，台灣法規可先從慢速車放寬，今年有機會申請沙盒實驗計畫。且新科技落地勢必伴隨風險，政府心態應是在事故發生時釐清問題，而不是要求零事故，導致技術無法從錯誤中學習。

吳盟分坦言，以現階段國內業者技術，距商轉還有段路要走，盼交通部支持地方政府執行第三期自駕電巴測試。