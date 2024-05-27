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健康你我他／一起做喜歡的事 感覺仍是一尾活龍

聯合報／ 畢雪琳／北市大安
即使年老色衰，沒了性愛，只要依然珍惜對方，相濡以沫，也是一種幸福。圖／畢雪琳提供
即使年老色衰，沒了性愛，只要依然珍惜對方，相濡以沫，也是一種幸福。圖／畢雪琳提供

雖然嘴巴沒說，我和老伴似乎都有默契。從初老開始，性需求下降是自然的事，不理會所謂正常的性頻率或性生活方式云云，因每個人情況都不相同。

60歲過後，即使已多年未有翻雲覆雨之樂，但平常在家他追他的劇，我看我的YouTube，兩人相處不致相看兩相厭，就很快樂，早已忘了人生需要性事的生活。偶爾想起年輕氣盛時為性生活鬧彆扭，都覺得好笑。

其實，婚姻生活需長久相互扶持、共同成長。年近古來稀，沒了性生活的日子，自己跟老伴的快樂之道就是多花時間在一起。像我辛苦上市場買菜，細心準備料理，一開始做飯，他會跟在廚房當二廚，幫忙遞上油鹽醬醋，將煮好的佳肴端上桌，飯後清洗全部的鍋碗瓢盆。

出門購物時，老伴也會跟在背後，一面當保鏢，一面幫我計算價錢，然後刷卡付帳。最重要的是，幫我提著較重的物品回家，以免我第二天腰痠背疼。

還有秉持兩人要一起健康，一起活到老的信念，登郊山健行必定是兩人同行，長途旅行也會選擇兩人都喜歡的景點或國家，一起出遊，不會一人在外，一人獨自在家。

總覺得，即使年老色衰，沒了性愛，只要依然珍惜對方，相濡以沫，也是一種幸福。值得慶幸的是，目前為止，床第之事雖早掛免戰牌，但多花時間一起做喜歡的事時，感覺仍然算是一尾活龍。

婚姻 廚房 料理

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