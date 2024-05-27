「沒人敢擔責」 立委：國道自駕事故讓人憂

為促成自駕巴士上路測試，中央二○一八年修正道路交通規則第廿條，新增附件「自動駕駛車輛申請道路測試作業規定」，次年六月「無人載具科技創新實驗條例」上路，但五年來，無人載具還出不了沙盒，民進黨立委許智傑坦言「沒人敢擔責」，不敢貿然修法上路。

交通部交通科技及資訊司長黃新薰說，自駕巴士計畫多由地方政府提出，交通部審查通過核准補助，政府對自駕巴士商轉樂觀其成，但對出沙盒相關法規，會持續跟進國際趨勢，畢竟歐美、日本都還沒正式商轉，待其他國家有相關法規再作為借鏡。

許智傑在立法院交通委員會多年，他說，台灣自駕車系統僅開放到L2半自動駕駛，統計台灣近年發生撞國道工程車事故的交通意外，逾四成配有輔助系統，主因可能是國外沒有國道工程車這類型車種，系統無法判定才會撞上。他說，在技術尚未成熟前，在科學園區、特定校區等封閉場域較適合先行。

話雖如此，許智傑認為政府還是有必要推智慧駕駛，這是未來趨勢，但細節要嚴謹討論，包括放寬程度、如何究責、法規調適等。

資策會科法所數位創新中心主任王自雄曾參與草擬無人載具科技創新實驗條例，王說，當時因自駕車需要試驗，須排除現有法規。包括公部門與民間在內，現已有十六案自駕車計畫，科法所、財團法人車輛安全審驗中心現正協助交通部，盤點過去沙盒經驗，因應未來自駕車上路法規調適，檢視道路交通管理處罰條例、公路法等。

王自雄觀察自駕車、自駕巴士學習曲線長，須熟悉其他車輛外觀、路線標線、標誌等，所需時間長，不利於進入獲利模式，建議交通部主導規畫，可先從一條路線試做，從上車、刷卡到下車，目標明確廠商投入意願就會提高，出沙盒時才能指日可待。