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卡沙盒試驗5年 自駕巴士商轉難

聯合報／ 記者劉懿萱邱書昱／連線報導
勤崴科技承接新北、桃園等地自駕巴士試驗計畫，圖為在桃園測試基地，中型巴士方向盤由系統控制。記者季相儒／攝影
勤崴科技承接新北、桃園等地自駕巴士試驗計畫，圖為在桃園測試基地，中型巴士方向盤由系統控制。記者季相儒／攝影

自動駕駛等級怎麼分？ 製表／劉懿萱 圖／聯合報提供
自動駕駛等級怎麼分？ 製表／劉懿萱 圖／聯合報提供
自駕車是人類對未來生活的想像，美國已有無人計程車開始商轉，中國大陸也開放在深圳、北京跑，日本更在去年修法允許L4等級自駕車上路。反觀台灣喊出自駕巴士國家隊，投入七十二億經費在智慧運輸上，第一張自駕車試車牌核發至今已近五年，仍遲遲走不出沙盒試驗，修法牛步，業者憂商轉遙遙無期。連交通部官員都坦言，距正式上路仍有一段時間要走，相關法規正研擬中。

勤崴國際科技承接新北、桃園等地自駕巴士試驗計畫。副總經理林映帆說，以台積電南科廠區載客三年經驗，人為事故遠比系統導致事故還高。但林也感嘆，現有運行、測試場域情境還不夠多元，業者就算想測試，縣市政府卡在沒經費、地點，資料難延續，照此下去永遠進不了商業運營。

其實，台灣自駕車技術已達L4等級，車輛可自行轉彎、換車道、加速及停等紅燈，但我國法規尚未開放L2以上等級上路，仍須在限定場域測試。經濟部統計，目前核准十六件沙盒試驗，公部門申請的自駕巴士占十案，其中八案已結束，僅剩二案在台中、台南進行。

各縣市測試技術大同小異，但場域有快速道路、夜間公車專用道及混合車道，考驗團隊技術。「新北市淡海智駕電巴」第二期就訓練兩輛巴士編組，新北交通局綜規科長吳政諺說，雙車聯動有「類捷運」效果，若能上路，可節省動輒十幾億軌道建造費用。

因應口老化浪潮、都市人口集中及運輸業司機荒等問題，自駕巴士可望成解方，二○二○年時任交通部長的林佳龍便喊出「自駕巴士國家隊」，指自駕技術、產業環境已成熟，然而四年來國家隊仍只聞樓梯響，各縣市政府往往測試完一期就沒下文，前期經費打水漂。

交通部二○一七年起推動智慧運輸系統發展建設計畫（簡稱ITS計畫），一、二期分別投入卅億、四二點八七億經費，建置智慧廊道、號誌系統、5G交通數據資料服務及車聯網等，自駕巴士是其中一環。

有官員透露，ITS計畫是包裹式預算，「只要能跟智慧、駕駛扯上關係的便納入」，花在自駕電巴的經費簡直九牛一毛，各縣市測試經費僅約一千至兩千多萬。以新北智駕電巴為例，五年計畫中央補助一點一億，因經費拮据，淡海第二期試驗兩次流標。反觀同樣出此計畫的UMAJI遊買集App，上路兩年內黯然下架，卻花一點五億開發，自駕巴士預算顯得寒酸。

曾執行「台北信義路夜間自駕公車」等案的台灣智駕公司，執行長沈大維坦言，近年自駕巴士議題失寵，向公部門爭取補助往往被打槍，「上位者心態是無法那麼快看到成果」，寧可換另一個可更快剪綵題目執行。

資策會科法所數位創新中心主任王自雄說，交通部應由上而下針對自駕巴士營運規畫短中長期目標，才能引領業界投入。

交通部長 巴士

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