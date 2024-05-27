健康名人堂／健保藥價沉痾 3建議改善供藥韌性

近日因永豐化學工業遭食藥署勒令關廠，導致用於各類手術、洗腎及民眾住院必須的生理食鹽水、葡萄糖等輸液出現缺藥危機，除了顯示健保藥價核價制度是沉痾的冰山一角，更顯示目前以藥證數量作為判斷藥品供應韌性的問題。

我國自2013年起實施藥品費用支出目標制（DET），依據「全民健保藥品價格調整作業辦法」第13條規定，將藥品依據「新舊程度」分為三大類，每年檢討、調整專利期滿五年內第二大類之「次新藥」；每二年檢討、調整專利期內第一大類之「新藥」和專利期滿五年以上第三大類之「老藥」。

犧牲老藥 影響8成病人權益

然而每兩年調整「新藥」和「老藥」時，價格和費用往往呈現「新藥漲、老藥消」趨勢，意即犧牲老藥價格以支應新藥的增長費用或新增項目。

老藥除包含慢性病藥物，影響約80%病人用藥權益外，更包含如本次缺藥的生理食鹽水、葡萄糖等輸液等被列為戰備物資的藥品，因為遭到不斷砍價，難以獲利，導致部分藥廠即使有藥證亦不願生產，導致寡占甚至獨占市場，一旦該藥廠無法供貨，即可能出現如本次的缺藥危機，相信類似問題將越來越嚴重。建議以下列方法改善：

一、應重新審視目前核價時彼長此消形式，讓新藥與老藥核價制度脫鉤，新藥因情勢變動較為迅速，可縮短檢討及調整周期，每年檢討一次，依照與健保協定的價量機制做費用控管，以確保能夠符合最新的藥品市場變化，同時兼顧健保預算不致過度擴張的本意。

二、對於老藥，因相關成本及市場供需較為穩定，且影響眾多須長期藥慢性病患權益，不宜過於頻繁地調整價格，應透過市場機制、合理藥價差逐步調整，取得藥證15年以上藥品，每二年檢討一次，20年以上三年檢討一次。

必要藥品 應建價格示警機制

三、對於已砍到被俗稱「糖果藥」的極低價格老藥，若國家定義為必要核心藥品，應建立價格示警機制，依照品質及需求調整地板價，以兼顧病人用藥權益及藥廠之合理利潤，使藥廠商能夠穩定供貨。

現今以持有藥證的藥廠數量，評估藥品供應韌性並不準確，無論2022年的氧化鎂，或近日的各類輸液，皆有因藥價過低，導致國內持有藥證的廠商不願生產的，進而導致市場寡占，當該廠商無法或不願繼續供貨時，便產生缺藥危機。

慢病老藥 三家以上藥廠供貨

避免市場寡占甚至獨占，對於新藥外的「次新」及「老藥」，應每年依藥廠申報健保供貨，適度提出鼓勵增加其他藥廠生產或進口。對於持有藥證卻無生產情形，若無正當理由連續三年以上無生產，應取消其健保核價並收回藥證。針對慢性病老藥市場規模較大者，應透過輔導等機制，確保同時有三家以上藥廠供貨，增加藥品供應韌性。

政府應全面檢討國內藥品供應韌性及健保藥價核定制度，當務之急是必須改變目前犧牲老藥價格以供應新藥的作法，並朝藥品獨立總額規畫，藥品與醫療本質不同，應將預算獨立，藥品部分亦因性質須分別設計核價制度，以確保醫、藥專業人員在協助病人對抗疾病時，能有充足的藥品供應，進一步確保國人生命、健康的權益。