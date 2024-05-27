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誤食蛞蝓 新北衛局：有寄生蟲風險

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線報導

蛞蝓食安問題連環爆，繼北市壽司、涮涮鍋店後，昨又有消費者在臉書爆料，在新北市新莊區新泰路一家火鍋店用餐時，驚見鍋邊有蠕動的蛞蝓，直呼「臉都綠了」，業者坦言，因清潔時未注意所致。新北市衛生局昨稽查，發現食材未覆蓋、未離地等缺失，限期業者改正，否則可處6萬至2億元罰鍰。

近期蛞蝓頻繁出現餐點裡，宜蘭大學有機產業發展中心指出，春夏是蛞蝓活動頻繁季節，蛞蝓喜愛蔬果，尤其是蔬菜嫩葉。專家提醒，生食蛞蝓或其黏液汙染的食物，恐感染廣東住血線蟲，可能引發腦膜炎，造成神經方面後遺症，甚至危及生命。

餐點出現蛞蝓，新北衛生局食藥科長楊舒秦說，通常是洗菜過程沒發現而出包，吃下蛞蝓恐有寄生蟲風險，餐飲業者需要注意食材清潔與衛生。

台北市立聯合醫院中興院區內科主治醫師姜冠宇表示，軟體動物含寄生蟲機率很高，恐有廣東住血線蟲等，生吃可能會寄生人體肝臟、大腦等，嚴重恐導致腦膜炎，並可能影響肢體動作、智商等，一般不建議生吃軟體動物。

姜冠宇說，要避免菜上有生物，除了採收、運送流程應加強檢視，或利用機器檢測外，建議先燙熟再吃較安全，若真的要吃生鮮，至少一定要清洗3遍，盡量降低蟲子殘留可能性。

宜蘭大學有機產業發展中心指出，蛞蝓活動頻繁季節是春夏4至11月，喜愛各種蔬菜嫩葉，如胡蘿蔔、白蘿蔔、茄子、白菜、草莓等，根、莖、葉、花、果實等都會見其蹤影，建議別徒手抓蛞蝓，以免接觸蛞蝓身上其他傳染源。

蔬果攤業者則說，如遇雨天菜是濕的就會特別注意，「菜上面沒有蟲才可怕」，還曾遇過菜裡有蛇。

宜蘭大學 衛生局

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