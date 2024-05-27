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多病毒高峰期 20餘歲女肺炎住院

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

近期流感、新冠、諾羅病毒等感染處於高峰期，彰化縣員榮醫院有20多歲女病患因流感合併肺炎住院。衛生局長葉彥伯表示，目前彰化縣公費流感疫苗和肺炎疫苗均已打完，不過高齡長者施打新冠疫苗僅2成，他建議民眾若出入擁擠的公共場所，最好戴口罩、勤洗手。

衛福部疾管署統計顯示流感、腺病毒、新冠病毒等多種病毒同時流行。最近多數民眾都沒戴口罩習慣，感冒和新冠確診人數不斷增加。彰化縣員林市員榮醫院急診室醫師翁聖富表示，平均每日20名病患因呼吸道疾病急診，年長者居多，症狀多為咳嗽、發燒、流鼻水、肌肉痠痛，近期流感以A型為主，但前天有一名20多歲女病患B型流感合併肺炎住院。

葉彥伯表示，新冠肺炎今年彰化縣已累計385例重症，多數發生在3月前，4、5月病例減少，但仍需注意。

彰化縣65歲以上長者施打流感疫苗約6成，但新冠疫苗接種率剩2成，多數民眾都認為已打過疫苗，不想再打。葉彥伯表示，新冠病毒一直變異，高齡或合併多重慢性病民眾仍應施打疫苗預防，目前還有公費疫苗。

新冠肺炎 流感疫苗

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