台灣有6位獲獎！蘋果學生挑戰賽得獎App都在幫你「解決生活困擾」

今年度的WWDC蘋果開發者大會將於台灣時間2024年6月11日盛大登場，在對全球開發者揭曉新一代作業系統的搶眼新功能之前，蘋果每年也都會在3月底率先公布Swift Student Challenge學生挑戰賽的獲獎者。今年台灣學生表現超亮眼，全球350位獲獎者中，台灣就佔了6位，其中內湖高中資訊班的江竑燁以及臺北大學資工系的許君愷分享得獎作品時不約而同都表示「希望透過自己設計的App來幫助他人解決生活困擾」。

目前還是高三生，但已經透過特殊選才錄取中原大學資工系的江竑燁，其實在高中之前從未接觸過程式設計，是國中會考後剛好遇上疫情警戒，停課在家時翻到媽媽的Python程式書，才開始自學練習寫程式，打下了程式設計的基礎，高二時擔任學校的機器人研究社社長，參與過許多機器人比賽，更加確定自己的興趣。

這次江竑燁的得獎作品「MyGoal」是一款幫助用戶設定目標、在一步步達成的過程中持續確認自己是否有熱誠，進而找到未來真正想要做的事情的App，與其他工具App不同的是，在一開始設定目標時就會加入了鼓勵自我的名言佳句，且短中長程目標可以設定得非常細緻，過程中有刺激反思的效果，功能兼具理性與感性。

其實這不是江竑燁首次報名參賽，他在2022年看到WWDC獲獎學生的報導之後受到啟發開始自學Swift，去年就以一款「管理冰箱食物庫存」的App參與比賽，可以管理食材庫存、透過食譜比對還要購買哪些食材清單，避免重複購買造成浪費。這次得獎之後也帶給他更多信心，希望可以在大學創立iOS社團與其他有興趣的開發者一起交流，未來則希望成為軟體工程師、設計更多可以提升生活便利性的App，並且創立屬於自己的軟體公司。

另外一位得獎者許君愷則是以一款「穴位」App獲獎，有趣的是，同樣是因為媽媽放在書櫃上的穴位按摩書而受到啟發，想要替家中生病的長輩尋求西醫之外的輔助自然療法。這款專為iPad設計的App，讓使用者可以依照症狀、部位來點選查詢相關的穴位，還貼心設計了AR功能，讓穴位指示立體化，初學者也能更精準知道對應的穴位位置。許君愷表示，希望「改善自己的生活，遇到不方便的地方都能用程式來解決」。

雖然江竑燁與許君愷這次籤運不佳未能親自前往參與WWDC盛會，但他們都表示非常期待今年蘋果在AI方面的進展，將目前已經非常便利的各種內建功能變得更靈活聰明。

台灣獲獎的學生還有逢甲大學的林楷祐，他所設計的「Mind Guard」，理念是因目前失智症尚無解藥，且根據研究顯示，從事刺激大腦的活動可降低罹患失智症風險，因此希望設計一款益智遊戲讓年長者動腦，達到趣味及預防失智的效果。而臺中市華盛頓中學高二王黃銳所設計的「Mystifarm」遊戲程式，則是以長輩務農的經驗，透過遊戲程式來模擬、追蹤也嘗試解決農業災害情境，融入SDGs概念，期待引起共鳴、關懷社會、珍惜得來不易的資源。