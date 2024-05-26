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未來一周全台有雨 「這天」雨勢最顯著、周五第2波鋒面再接力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周天氣不穩定，尤其周二降雨最為明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
未來1周天氣不穩定，尤其周二降雨最為明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

未來1周都有雨，中央氣象署預報員張承傳表示，受到鋒面影響，未來1周天氣不穩定，尤其周二降雨最為明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨，周四鋒面逐漸往北，但周五至周日又有鋒面再度接近。

張承傳說明，颱風今下午2時在鵝卵鼻南方850公里，未來移動路徑以東北方向移動，周二、周三會在琉球東方海面上，對台灣沒有直接影響，但提醒周三前，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島需注意長浪。

針對最晚生成首台，張承傳指出，1至4月份平均會有1.5個颱風生成，氣候正常值範圍為1月9日至4月30日之間，最晚首颱生成日期是1998年7月9日妮蔻兒颱風，「艾維尼」不是最慢的。

天氣方面，明天鋒面接近，天氣不穩定，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，花東也有短暫陣雨或局部雷雨，午後各地降雨機率高，中部以北、山區有局部大雨。

周二（28日）、周三（29日）受到鋒面影響，容易有短延時強降雨，尤其是周二降雨最為明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨，西半部有大雨或局部豪雨；周三雨勢雖較趨緩，但中南部、東南部會有較大雨勢。

周四（30日）鋒面逐漸往北，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後會有雷陣雨；周五至周日（5月31日至6月2日）鋒面再度接近，各地會有短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，張承傳說，這周溫度變化不大，只有受到鋒面影響期間，周三前有東北風，北部高溫降至27至28度，另下周六日（6月1日至2日）高溫也會降一些，其他時間白天高溫都是30度左右，中南部高溫則有31至32度。另外，周一（27日）金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度。

鋒面 雷雨

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