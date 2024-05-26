黑鮪魚傳「1公斤70」大崩盤？漁會闢謠、漁業署2招護盤

今年的黑鮪魚進入魚汛期，全台進貨量最大的東港漁港至昨日已有2866尾進港拍賣，截至上周五單日交易量高達312尾，但拍賣均價一路下跌，從上月每公斤近千元至昨天的125元，創下今年新低，甚至傳出「一公斤70」的低價謠言。東港區漁會澄清，提供給次級黑鮪魚的冷凍庫不足，才出現低價情況。

根據漁產品批發市場交易行情站統計，東港4月22日交易量1872公斤，均價每公斤892.4元、4月23日交易量2738公斤，均價每公斤740.7元、4月24日交易量3951公斤，均價每公斤823元、4月25日交易量4466公斤，均價每公斤641.2元。

相比本月同期，5月22日交易量40864公斤，均價每公斤240.8元、5月23日交易量46960公斤，均價每公斤211.7元、5月24日交易量68403公斤，均價每公斤161.4元、5月25日交易量61476公斤，均價每公斤125.9元。

東港黑鮪魚今年捕獲量不斷創新高，單日交易量高達366尾，創近20年來次高紀錄，就算到達尾聲，上周五單日交易量也達到312尾，但網路卻傳出現「1公斤70元」超低價，遠低於去年1公斤至少超過100元的價格。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說明，活體黑鮪魚價格仍保持每公斤200至300元，與去年相比價差不到1%，受影響的主要是中低等級、製作加工品的黑鮪魚，因無法做生食用，只能料理用或加工成鮪魚罐頭，但因全台冷凍庫不足，部分漁民急於出售手中需超低溫冷凍的中次級品，才會出現每公斤70元價格。

鄭鈺宸指出，統計上周五東港單日交易量高達312尾，其中僅60至70尾是料理用的中低等級黑鮪魚，澄清一公斤70元的價格非均價，目前上價每公斤約300元、中價150至250元；針對冷凍庫滿倉不足問題，已協助漁民找空間存放。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，東港交易量為蘇澳的兩倍，上周五蘇澳單日交易量約155尾，上價約300元、下價至少100元，均價約170至180元，因為漁獲量較少，因此沒有出現一公斤70元的情況，但也指出每公斤70元是死魚，非活魚的價格，不是常態價格。