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觀宏專案疫後脫團率萬分之9 觀光署：沒有較高

中央社／ 台北26日電

根據交通部觀光署統計，從民國111年起到今年4月「觀宏專案」已經逃跑68人。觀光署今天指出，脫團違常率已因加強源頭管理控制於萬分之9，並非疫後隨著來台人數增加而升高。

為了促進新南向旅客來台，政府推出觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施），不過根據觀光署統計，從111年起到今年4月觀宏專案已經逃跑68人。

觀光署發布新聞稿表示，觀宏專案為團進團出管理，自108年加強源頭管理修正規範後迄今，截至113年4月30日止，脫團違常率為萬分之9，且較104年開始實施初期約千分之3的脫逃率大幅降低。

觀光署表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後隨著國境開放（111年11月11日重啟）至113年4月30日，脫團違常率已因加強源頭管理控制於萬分之9，並非疫後隨著來台人數增加而升高。

觀光署指出，針對觀宏專案會加強源頭管理及落實審查機制，像是國外組團業者須經觀光署駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦，經審核通過才得列入指定旅行社名單，且名單定期檢討，訂定除列退場機制，業者如有經營異常或送客成效不彰等情事予以除列，也將持續透過台越觀光合作會議籲請越方提供相關資訊，以掌握越南旅行社動態。

觀光署指出，觀宏專案實施期程以1年為期，屆期前與相關單位召開討論並經送交行政院核定後才得續辦，歷年已多次滾動調整以符實需，現今實施觀宏專案較112年規範相較，已針對國外指定旅行社與國內接待社不同違規情形分級訂定停權管制規範，同時設有除列退場機制。

觀光署表示，脫團旅客查緝作業及成效是由移民署辦理，倘有發生脫團情事，國內接待社均依時限通報，且海外組團社也積極協助與脫團團員家屬聯繫勸說返國，協助移民署儘速查緝到案。

觀光署強調，東南亞市場新富人口漸增，包含如日、韓等國家也積極爭取東南亞新興國家客源，簡化簽證措施吸引旅客到訪，台灣從111年11月11日重新接受觀宏專案觀光團申請至113年4月30日，計有約7.4萬名團體旅客循觀光專案簽證來台旅遊，對於振興國內觀光產業及整體台灣經濟而言，貢獻極大，將會同相關單位持續滾動調整觀宏專案，爭取旅客來台旅遊。

旅行社 東南亞 觀光署 觀宏專案

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