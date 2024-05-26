快訊

抨擊「躺平者」...京東劉強東撂狠話：業績不好、不拼搏的人全數淘汰

出門記得帶傘！2縣市晚間大雨特報 慎防雷擊、強陣風

掰了？傳三星產晶片散熱、效率受影響 Google Pixel 10晶片將轉單台積電

自然碳匯有望新增 竹林、森林經營方法學審查中

中央社／ 台北26日電

環境部已公布143項自願減量專案方法學，然而外界所關心的「自然碳匯」仍僅有1項。根據資料，環境部日前已安排竹林、森林經營方法學審查，未來有望為自然碳匯增添助力。

根據環境部「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，現已公布143項（國外110項、國內33項）可供企業直接採用、申請減量額度專案的官方版自願減量方法；透過自願減量方法所取得的減量額度，也被稱為「碳權」，未來可在碳權交易所交易。

在自願減量方法中，外界所關注的「自然碳匯」，目前方法學中仍僅有「造林與植林碳匯專案活動」1項。

根據環境部氣候變遷署資料，近期自然碳匯部分已預告6項新增方法學，包含森林經營、竹林經營、紅樹林和海草復育、改進農業土地管理、低生長林增匯等。

其中環境部日前已進行竹林經營及森林經營2項方法學初審，但2案皆需補充修正後再審；在初審後仍需進行審議會（大會）決議，才算完備程序。

以竹林經營為例，根據會議紀錄，委員要求加強說明竹林經營活動類別，補充說明各類活動「碳匯」量比例。

另外有委員提醒，竹林成長快速，5年即到達成熟期，故竹林經營必須經常擇伐，方能維持碳匯效果；但竹林砍伐及竹桿運輸過程會產生二氧化碳（CO2）排放，甚至砍伐後的竹桿如不加以利用而棄置在林地內，也會被分解而釋出CO2。

環境部

延伸閱讀

112學年開辦54國中技藝班 補助1億提供多元試探機會

一路向北騎70公里…高雄老伯在台南山區失去蹤跡 警消搜索5天找到了

影／猴害嚴重擋不住啃食 雲林最快明年出現竹林衰敗死亡

藍碳方法學通過擬可成碳權 學者：審慎評估復育點

相關新聞

出門記得帶傘！2縣市晚間大雨特報 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今晚間7時15分，針對新北市山區、台東縣、蘭嶼綠島等3地區發布大雨特報。氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延...

未來一周全台有雨 「這天」雨勢最顯著、周五第2波鋒面再接力

未來1周都有雨，中央氣象署預報員張承傳表示，受到鋒面影響，未來1周天氣不穩定，尤其周二降雨最為明顯，各地都有短暫陣雨或雷...

東港黑鮪魚傳「1公斤70元」大崩盤？ 漁會闢謠、漁業署2招護盤

今年的黑鮪魚進入魚汛期，全台進貨量最大的東港漁港至昨日已有2866尾進港拍賣，截至上周五單日交易量高達312尾，但拍賣均...

驚見蛞蝓「鍋內蠕動」！衛生局今稽查新莊火鍋店揪2缺失

近期北市壽司店、涮涮鍋接連在餐點上發現蛞蝓，今日又有民眾在臉書發文指出，在新莊新泰路一間火鍋店用餐時，火鍋內有一隻正在蠕...

111年國人健康餘命72.43歲「少活10.4個月」 醫揭原因籲做好3件事

衛福部最新公布，111年國人「健康平均餘命」為72.43歲，較110年73.30歲，國人少活約10.4個月，此創下自90...

台灣有6位獲獎！蘋果學生挑戰賽得獎App都在幫你「解決生活困擾」

今年度的WWDC蘋果開發者大會將於台灣時間2024年6月11日盛大登場，在對全球開發者揭曉新一代作業系統的搶眼新功能之前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。