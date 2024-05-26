皮膚病精準醫療 生物製劑、小分子標靶藥成趨勢

異位性皮膚炎等慢性皮膚疾病過去多用類固醇、抗組織胺等藥物，但治療中仍可能復發。醫師指出，隨著生物製劑、小分子標靶藥物研發，可透過精準治療讓患者更快恢復生活品質。

台灣皮膚科醫學會於5月24日至26日舉辦2024AMWC Asia-TDAC台灣皮膚科醫學會春季學術討論會，主題聚焦再生醫學在皮膚科學、美容醫學以及抗衰的最新進展與應用，並探討小分子藥物等用藥趨勢。

台灣皮膚科醫學會發言人、台北長庚林口長庚皮膚科醫師黃毓惠指出，皮膚科的精準與創新醫療時代已來臨，隨著對於皮膚免疫疾病分子機轉的了解，及製藥技術發展，近年來有不少生物製劑與小分子標靶藥物陸續被研發出來，使皮膚疾病治療不再只是傳統的類固醇或是免疫調節劑。

台北榮民總醫院皮膚部醫師陳志強說明，異位性皮膚炎、乾癬、癢疹、白斑皮膚疾病等，都是免疫系統疾病，因為體內激素有問題造成。以慢性蕁麻疹為例，就是自體免疫系統攻擊自己造成過敏，傳統治療會吃抗組織胺或類固醇緩和症狀，但無法有效阻斷疾病，吃藥過程中還是會繼續發生。

陳志強說，近年發展出生物製劑，可以對抗免疫球蛋白，讓患者得到較好治療，不過藥效發揮較慢；小分子標靶藥物則是針對疾病的進展部分，阻斷下游發炎反應，可更快速治療疾病，更可以讓病人回到較好的生活品質。

陳志強說明，未來生物製劑與小分子藥物可擇一使用，或配合病人生活需求兩者搭配使用，先在患者急性期以小分子藥物控制病情，長期則可靠生物製劑針劑維持療效，為病人皮膚問題找出精準解方。

不過，陳志強指出，因產生疾病的誘發原因會持續存在，這類疾病不會斷根，屬於慢性疾病，因此患者仍要做好保養，例如異位性皮膚炎就要擦乳液，讓皮膚保持濕潤，才能減少對藥物的依賴。