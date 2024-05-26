快訊

蘇巧慧當選民進黨新北黨部主委 綠營看2026關鍵之戰：想選早表態

漁民心淌血...屏東黑鮪魚爆大量 千元批發價「崩跌」至125元創新低

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山林鐵觀光列車缺乏無障礙設施 身障團體促改善

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林鐵觀光列車栩悅號缺乏無障礙設施，身障人士盼改善提升權益。圖／鄭光宏提供
阿里山林鐵觀光列車栩悅號缺乏無障礙設施，身障人士盼改善提升權益。圖／鄭光宏提供

阿里山森林鐵路全線通車在即，觀光列車「栩悅號」委由雄獅旅行社推出套裝行程，日前首航阿里山，卻因缺乏無障礙設施，引發全台身障人士聚集在新北門站訴求改善。林鐵及文資處指出，觀光列車屬於套裝旅遊行程，並非大眾運輸工具，將函請交通部說明再盤點規畫。

「觀光列車究竟屬於觀光遊具或是大眾運輸工具呢？」嘉義市議員鄭光宏說，林鐵觀光列車耗費前瞻經費6500萬元，卻沒設置無障礙設施，對身障人士相當不便，目前有固定班次及票價的林鐵阿里山號、中興號，都將第1節車廂設為無障礙車廂，供身障及年長者以輔具搭乘，期待未來觀光列車也建置完善無障礙設施。

林鐵及文資處表示，依據身心障礙者權益保障法規定，固定路線、班次及費率的大眾運輸工具應設置無障礙設施，但栩悅號、福森號參考國內外知名觀光鐵道打造，委由雄獅公司以郵輪式列車模式經營，規畫不同遊程、班次、停靠車站及費用，提供交通餐飲住宿套裝行程，與一般交通工具性質不同。

林鐵副處長周恆凱表示，因為栩悅號、福森號實際營運方式非屬大眾運輸，所以當初未規畫無障礙車廂，但為尊重身心障礙者權益、提高友善服務品質，將函請交通部釋示，在經濟成本間取得平衡，綜合評估、盤點車廂現況、爭取經費，仍需時間規畫打造無障礙車廂。

雄獅旅遊「栩悅號Vivid Express」自低海拔到高海拔打造「全新六大森林鐵道路線」，結合鐵路、咖啡、茶園、部落規畫深度旅遊，路線包括嘉義至奮起湖、奮起湖至阿里山、阿里山至二萬平、阿里山至祝山、阿里山至奮起湖、奮起湖至嘉義，票價1000元至2500元不等。

阿里山林鐵觀光列車栩悅號缺乏無障礙設施，身障人士盼改善提升權益。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵觀光列車栩悅號缺乏無障礙設施，身障人士盼改善提升權益。圖／林鐵及文資處提供

觀光列車 阿里山

延伸閱讀

雲林中年男子阿里山公路墜崖 警消12天搜救尋獲冰泠遺體

反改革者揚言罷免傅崐萁 許宇甄：勿淪鬥爭、報復工具

在日本會被白眼！搭大眾運輸常遇「1行為」超妨礙人 一票苦主：怎麼下車

林鐵將全線通車 推阿里山柴油火車造型紀念酒

相關新聞

漁民心淌血！屏東黑鮪魚爆大量 千元批發價「崩跌」至125元創新低

高經濟價值魚種的黑鮪魚進入魚汍期，全台進貨量最大的東港漁港至昨天已有2866尾進港拍賣，最近幾天單日還創下逾300尾的大...

蛞蝓之亂從何來？ 攤商曝「關鍵因素」直呼正常：沒有蟲才可怕

食安問題近日延燒，包含合點壽司、錢都等連鎖餐飲，皆被民眾投訴有「蛞蝓」出現在餐點，疑清洗過程有疏漏。北市衛生局表示，目前...

又見蛞蝓！春夏活動最頻繁 新北衛生局：有寄生蟲風險

近期蛞蝓頻繁出現在餐點上，引發民眾熱議。國立宜蘭大學有機產業發展中心指出，春夏是蛞蝓活動最頻繁的季節，喜愛蔬果，尤其蔬菜...

打包飛機餐入境 印尼籍旅客繳不出罰金遭遣返

一名印尼籍旅客日前打包飛機餐「燒臘雙拼」下機，入境時遭檢疫犬攔查發現，當場開罰20萬，但該名旅客因無法繳納遭遣送回國，防...

111年國人健康餘命72.43歲「少活10.4個月」 醫揭原因籲做好3件事

衛福部最新公布，111年國人「健康平均餘命」為72.43歲，較110年73.30歲，國人少活約10.4個月，此創下自90...

黑鮪魚傳「1公斤70」大崩盤？漁會闢謠、漁業署2招護盤

今年的黑鮪魚進入魚汛期，全台進貨量最大的東港漁港至昨日已有2866尾進港拍賣，截至上周五單日交易量高達312尾，但拍賣均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。