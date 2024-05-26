阿里山林鐵觀光列車缺乏無障礙設施 身障團體促改善

阿里山森林鐵路全線通車在即，觀光列車「栩悅號」委由雄獅旅行社推出套裝行程，日前首航阿里山，卻因缺乏無障礙設施，引發全台身障人士聚集在新北門站訴求改善。林鐵及文資處指出，觀光列車屬於套裝旅遊行程，並非大眾運輸工具，將函請交通部說明再盤點規畫。

「觀光列車究竟屬於觀光遊具或是大眾運輸工具呢？」嘉義市議員鄭光宏說，林鐵觀光列車耗費前瞻經費6500萬元，卻沒設置無障礙設施，對身障人士相當不便，目前有固定班次及票價的林鐵阿里山號、中興號，都將第1節車廂設為無障礙車廂，供身障及年長者以輔具搭乘，期待未來觀光列車也建置完善無障礙設施。

林鐵及文資處表示，依據身心障礙者權益保障法規定，固定路線、班次及費率的大眾運輸工具應設置無障礙設施，但栩悅號、福森號參考國內外知名觀光鐵道打造，委由雄獅公司以郵輪式列車模式經營，規畫不同遊程、班次、停靠車站及費用，提供交通餐飲住宿套裝行程，與一般交通工具性質不同。

林鐵副處長周恆凱表示，因為栩悅號、福森號實際營運方式非屬大眾運輸，所以當初未規畫無障礙車廂，但為尊重身心障礙者權益、提高友善服務品質，將函請交通部釋示，在經濟成本間取得平衡，綜合評估、盤點車廂現況、爭取經費，仍需時間規畫打造無障礙車廂。