蛞蝓之亂從何來？ 攤商曝「關鍵因素」直呼正常：沒有蟲才可怕

食安問題近日延燒，包含合點壽司、錢都等連鎖餐飲，皆被民眾投訴有「蛞蝓」出現在餐點，疑清洗過程有疏漏。北市衛生局表示，目前已提醒業者從採購到餐點製作，需訂立相關指引，按SOP操作。有專家表示，下雨天土壤裡的動物容易附著在菜葉上，清洗時需多洗幾遍，避免殘留吃下肚，嚴重恐導致寄生蟲殘留在器官，身體恐會出問題。

蔬果行老闆表示，最近天氣較容易下雨，遇到雨天土壤裡會有很多小動物冒出，有可能附著在菜上，都很正常，「還遇過菜裡面有蛇」，基本上如果送來的菜是濕的，就會特別注意，多洗幾次檢查，但原則上這些都是自然界的循環，如果有看到蟲子把他挑掉、洗乾淨就好，「菜上面沒有蟲才可怕」。

醫師姜冠宇表示，軟體動物含有寄生蟲的機率很高，恐含有廣東住血線蟲等，若生吃可能會寄生在人體總要器官，如肝臟、大腦等，嚴重恐會導致腦膜炎，並可能出現影響肢體動作、智商等副作用，一般不建議軟體動物生吃。

姜冠宇說，台灣蔬果一次採收都是很大量，要避免菜上面有生物並不容易，他認為，除了從採收、運送整個流程應加強檢視，或利用機器檢測外，蔬果建議還是先燙過後再食用，較為安全，若真的要吃生鮮，一定要清洗至少3遍，盡量沖洗掉降低蟲子殘留可能性，包含根部尾端、菜葉上都有可能會有蟲子殘留。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，近期北市發生幾個食安事件，業者事後也都出面說明，菜葉清潔上有疏失，現今講求吃有機食材，不噴灑農藥，菜葉上有蟲難免，蛞蝓又較難清洗，衛生局已要求所有業者落實標準，包含從上游採購驗收到清洗，到餐點送上桌，都必須依照相關合約、SOP走，未來若發生類似狀況應對作為也都必須寫進SOP。