孕產婦諮詢專線 國健署統計：男性使用率突破1成

孕媽咪不僅懷孕期間要注意身心健康，生產後更容易因為寶寶的狀況容易感到驚慌。衛福部國健署表示，免費孕產婦關懷諮詢專線提供從備孕、懷孕到育兒上的諮詢服務，去年共有1萬6259通來電，以母乳哺育、寶寶照護及資源轉介的問題最常見。且112年專線男性使用率達到14%，國健署長吳昭軍表示，爸爸若能在懷孕過程中參與及積極協助，是可以成為另一半的「神隊友」的。

劉太太目前懷孕20周，自從懷孕後心裡常感到忐忑不安，只要身體覺得不舒服，就會擔心是不是寶寶怎麼了？直到撥打免費孕產婦關懷諮詢專線，一方面訴說不安心情，同時經諮詢人員耐心地傾聽及溫暖關懷，讓她情緒得到很大安撫。

諮詢人員向她說明，懷孕期間身體會因為荷爾蒙分泌改變，加上懷孕的不安全感，這時候身心會承受巨大負擔，情緒較不穩定，可以透過實用的方法來舒緩情緒，例如：聽音樂或與好友聊聊天，藉由關懷與說明等方式，幫助劉太太舒緩不安的情緒，她並主動提及，未來若有需要，還會再撥打專線尋求協助。

另一名撥打諮詢專線的王太太是一位新手媽媽，目前寶寶約2個月全母乳哺育中，因為寶寶最近常哭鬧，很難安撫，擔心是不是因為自己奶水不夠，所以寶寶吃不飽，讓她覺得很挫敗，於是撥打專線詢問，諮詢人員向她說明，哭泣是寶寶表達需求和感受的主要方式，當寶寶哭鬧時，需先排除是否有身體不適問題。

諮詢人員向她表示，要如何知道寶寶是否有喝到足夠奶水，可以從嬰兒吃奶的表現、尿量、排便量、體重變化進行觀察，讓她知道更多的母乳哺育知識，且在對話互動過程中，諮詢人員耐心地傾聽及鼓勵，讓她安心許多，對哺乳也更有信心。

吳昭軍表示，統計諮詢專線男性使用者，109年約為8%，112年增加至14%，顯示有愈來愈多的爸爸們積極參與媽咪的孕期生活及增加照顧寶寶的識能，孕育孩子是夫妻共同的事情，爸爸若能在懷孕過程中參與及積極協助，不僅對媽媽意義重大，也是寶寶出生後，擁有幸福感很重要的一環。在媽媽哺乳過程中，爸爸雖然無法代勞，但仍然可以從旁給予情緒支持和實質協助，成為另一半的「神隊友」。

吳昭軍提醒，為協助爸媽解答孕產及育兒相關問題，提供正確且多元諮詢的管道，包括：孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，提供國語、台語、越南語及印尼語的專人服務；以及孕產婦關懷網站，可以查詢相關資訊；或利用孕產婦關懷Line官方帳號（ID：@mammy870870），可以定期收到婦幼衛教訊息等。