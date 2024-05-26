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「艾維尼」2018年出現過 氣象署曝颱風如1情況永久除名

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
首颱「艾維尼」今天上午8時生成。路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
首颱「艾維尼」今天上午8時生成。路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

首颱「艾維尼」今天上午8時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，「艾維尼」（Ewiniar），是密克羅尼西亞「暴風雨神」的意思，然後也離台灣遠遠的，基本上對我們的天氣沒有直接影響。只有明天到周三會間接帶來「長浪」的現象，北海岸、東半部及恆春半島、蘭嶼綠島沿海活動要注意。

颱風名字是怎麼來的？氣象署表示，颱風的名字五花八門，有些是動植物、有些是地名、神話人物、甚至星座等。這些名字是由世界氣象組織鄰近西北太平洋的14個會員國或地區，每個會員分別提供10個名字，然後集合而成，所以總共彙整成一份有140個名字的總表

氣象署表示，每當西北太平洋有颱風形成，就會按照名稱表依序取用，成為新颱風的名字。依據順序，去年的最後一顆颱風是「鯉魚」，所以今年的第一號颱風，就是「鯉魚」的下一家「艾維尼」。

此外，西北太平洋一年平均約有25至26個颱風形成，因此命名列表大約5至6年會用完一輪，就會再重新輪一次，所以2018年也曾出現過名叫「艾維尼」的颱風。

當有些颱風為一些地方帶來重大災情，就有可能被永久除名，不再使用。所以它留下的空缺，就會有新的名字補上去，因此每年還是會出現幾個嶄新登場的名字。

首颱「艾維尼」今天上午8時生成。路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供
首颱「艾維尼」今天上午8時生成。路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供

名字 氣象署 颱風

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