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再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。記者劉星君／翻攝

日前才傳出花蓮某國中在墾丁畢業旅行時，有6名學生疑似看到靈異現象後「集體中邪」事件。近日又傳出有3名年輕人前往台中某山區露營時，竟突然出現精神不穩、尖叫、嘔吐，也出現疑似中邪情形，同行友人趕緊以視訊方式向宮廟求助，並在事後立即下山拜拜。

對此，開業精神科醫師楊聰財說，「集體中邪」常被解釋是受超自然力量影響，一群人的精神狀態出現異常，心理學上稱為「群體歇斯底里」，也就是說，群體中的一個或多個成員出現焦慮或恐懼時，這些情緒會迅速傳播到其他成員，造成整個群體出現身體不適等相似症狀。

楊聰財指出，當身旁的人出現集體中邪現象，建議旁人可透過以下10種方法協助當事人緩和情緒：

1.保持冷靜：首先，保持冷靜，並保持理智，不要被周圍的恐慌情緒所感染。

2.安全環境：確保所有人在安全的環境中，避免擁擠或危險情況。

3.隔離：如果可能，將受影響者與未受影響者隔離，以防止情況進一步惡化或傳播。

4.提供安撫：安撫受影響者，告訴他們一切都會好起來，並試圖讓他們放鬆。使用鎮靜和安慰的語氣。

5.呼吸控制：指導受影響者進行深呼吸和放鬆技巧，有助於減輕恐慌和焦慮。

6.尋求專業幫助：如果情況嚴重或無法控制，立即尋求醫療或心理專業人士的幫助。

7.避免過度刺激：減少周圍的噪音和過度的視覺刺激，讓受影響者有一個相對安靜的環境。

8.飲水和休息：鼓勵受影響者喝水並適當休息，有助於身心恢復。

9.後續支持：事件結束後，確保受影響者得到適當的心理支持和後續關注，以防止後遺症。

10.教育和預防：在事件過後，對相關人群進行教育，普及相關知識，以減少未來類似事件的發生。

情緒 醫師 隔離

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