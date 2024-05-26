未來1周溼答答 周二鋒面到全台慎防豪雨 首颱北上恐掀長浪

未來1周容易下雨，天氣不穩定；中央氣象署預報員張承傳表示，特別是鋒面接近，影響期間留意短延時強降雨。

原先在菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓，今天上午8時形成今年第1號颱風艾維尼。張承傳表示，今天上午8時位置在鵝鑾鼻南方大約900公里的地方，未來路徑部分，今天緩慢在菲律賓中部群島附近移動，明天移動到菲律賓東方近海，之後持續往東北方向移動，預計明天、周二、周三會在琉球東方海面北上。

他說，輕颱艾維尼在北上過程離台灣有段距離，對陸地的天氣沒有直接影響。但明天起3天在基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、綠島、蘭嶼會有長浪現象出現，到海邊活動要特別注意安全。

未來降雨趨勢，張承傳表示，今天台灣附近水氣仍偏多，中南部地區和東南部、東部地區不定時會有局部短暫陣雨出現，午後各地有短暫雷陣雨發生，尤其是東北部地區、西半部山區今天還是要留意會出現局部性大雨。

張承傳表示，今晚到明天鋒面逐漸靠近，東部、東南部地區不定時短暫陣雨之外，整個西半部地區和東北部地區今晚開始到明天轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

張承傳說，明天午後中部以北地區、各地山區降雨機率高，有局部大雨出現。周二受到鋒面影響，鋒面結構扎實，各地都有短暫陣雨或雷雨，特別是西半部地區、東北部地區會比較廣一點，西半部地區會有大雨甚至局部豪雨出現。

周三持續受到鋒面影響，張承傳表示，鋒面位置移到中南部到巴士海峽一帶，所以降雨相對周二減少一點，主要降雨在中南部、東南部地區，會有陣雨或雷雨，雨勢有機會比較大一點。北部、宜蘭、花蓮也會有零星降雨。

張承傳表示，周四鋒面離台灣位置相對遠一點，台灣附近水氣持續偏多，中南部地區有局部短暫陣雨現象出現，其他地區多雲為主，不過各地午後仍有陣雨或雷雨。

周五到周六有另一波鋒面南下，張承傳表示，各地降雨機率再度提高，西半部和東北部地區再度轉為陣雨或雷雨天氣，東部、東南部也會有局部降雨。

溫度方面，張承傳表示，未來1周除了周三鋒面壓比較南邊，有東北風吹下來，北部高溫降到25、26度左右，感受上比較舒適。其他時間沒下雨的時候比較悶熱，包括北部、中南部地區高溫28度，甚至30度以上，明天北部會來到32度、33度高溫。今明兩天馬祖、金門容易有局部低雲或霧，可能影響能見度。