花蓮地震台鐵崇德站停用拚5月底撤黃單 估6月中旬營運

0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，尤其崇德站第1、2月台受損嚴重暫停使用，台鐵公司今表示，月台雨棚柱受損嚴重而停用的崇德車站，正日夜趕工全面整修，目前工程進度超前，預計5月底完成結構技師鑑定報告，可望6月中旬前恢復營運。

台鐵表示，和仁站南邊K48+500路段，因遭大量土石流掩蓋過，目前列車仍維持30公里慢行，輔以人工監看以確保安全，正積極進行排水道疏濬、路基整理、換碴等工程；月台雨棚柱受損嚴重而停用的崇德車站，也正日夜趕工全面整修。

台鐵指出，崇德站工程進度超前，第1、2月台38支雨棚柱均已於5月24日完成結構補強，第1月台南側舊雨棚已於5月25日完成補強，預計5月31日前完成結構技師鑑定報告，送花蓮縣政府建管科撤除黃單，車站可望提早於6月中旬前恢復營運。

至於和仁站南邊路線整修，包含東、西正線計650m，目前清除載運廢碴累計145輛敞車，換碴整修西正線273m，進度約38%，預定7月底全部完成，屆時列車即可恢復常速行駛。

台鐵公司董事長杜微日前由東區營業處處長姜登凡、工務處處長謝曜宇、花蓮工務段段長李建勳等人陪同，實地視察和仁路段復舊情形；杜微聽取簡報後勘察現地，並慰勉同仁的辛勞。