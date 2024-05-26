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花蓮地震台鐵崇德站停用拚5月底撤黃單 估6月中旬營運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供
0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供

0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，尤其崇德站第1、2月台受損嚴重暫停使用，台鐵公司今表示，月台雨棚柱受損嚴重而停用的崇德車站，正日夜趕工全面整修，目前工程進度超前，預計5月底完成結構技師鑑定報告，可望6月中旬前恢復營運。

台鐵表示，和仁站南邊K48+500路段，因遭大量土石流掩蓋過，目前列車仍維持30公里慢行，輔以人工監看以確保安全，正積極進行排水道疏濬、路基整理、換碴等工程；月台雨棚柱受損嚴重而停用的崇德車站，也正日夜趕工全面整修。

台鐵指出，崇德站工程進度超前，第1、2月台38支雨棚柱均已於5月24日完成結構補強，第1月台南側舊雨棚已於5月25日完成補強，預計5月31日前完成結構技師鑑定報告，送花蓮縣政府建管科撤除黃單，車站可望提早於6月中旬前恢復營運。

至於和仁站南邊路線整修，包含東、西正線計650m，目前清除載運廢碴累計145輛敞車，換碴整修西正線273m，進度約38%，預定7月底全部完成，屆時列車即可恢復常速行駛。

台鐵公司董事長杜微日前由東區營業處處長姜登凡、工務處處長謝曜宇、花蓮工務段段長李建勳等人陪同，實地視察和仁路段復舊情形；杜微聽取簡報後勘察現地，並慰勉同仁的辛勞。

杜微表示，目前餘震時有發生，工作人員要和公路局緊密協同，監控台9丁線上邊坡的狀況，工務段值班室也要隨時注意增設的雨量計及土石流預警系統監控畫面，全面保障施工安全；杜微也指示，需立即規畫下一階段和仁及崇德路段邊坡防護、排水系統等工程加強計劃、並盡速更換道岔，確保營運安全。

0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供
0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供
0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供
0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供
0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供
0403花蓮地震及0422和仁土石流造成台鐵多處損毀，和仁站南邊K48+500路段及崇德站正全面整修。圖／台鐵公司提供

台鐵 杜微 花蓮

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