這種食物開封後不要冰！ 毒理專家列「七大壞習慣」：小心生病

生活習慣不注意，小心容易生病！毒理學專家招名威表示，像是冰箱塞太滿、切掉食物發黴部分繼續吃等，都是不好的生活習慣，他也提醒，開封後來不及吃完的綠豆、紅豆等五穀雜糧，最好不要放進冰箱。

招名威在臉書列出七大生活壞習慣，飲食的部分，食物一旦發黴，就要全部丟棄，不能只是切除長黴的部位，因為看起來沒有黴菌的地方，很可能也被黴菌污染了，所以絕對不能食用。

再來，冰箱不要塞太滿，冰箱不是食物的防腐箱，千萬不要有進無出，如果空間密不通風，冷空氣無法流動，就很難確保冷度，不但會產生異味，還容易孳生細菌。

招名威進一步表示，食材最好儘早食用完，開封後來不及吃完的綠豆、紅豆等五穀雜糧，只要放進密封罐，置於室內陰涼乾燥處就好，不必放進冰箱，一來不易受潮，二來也不會塞進冰箱角落後就被遺忘，以至放到過期發霉。

此外，招名威也說，清洗蔬果記得多用小水流沖洗，或是加點小蘇打浸泡沖洗，確保農藥被清洗乾淨。另外，用大火炒菜時，建議開火熱鍋後把青菜放下去，倒入少許清水，接著把鍋蓋蓋上，等蔬菜半熟再添油拌炒，可大幅減少油煙。下廚時也須注意，最好養成只要開火，就立刻開啟抽油煙機的習慣，不能認為油煙不大就不開。

最後，招名威也提醒，現代人待在戶外的機會和時間相對少，應找機會接觸陽光，只要不是長時間在豔陽下直射都沒關係，有陽光可出門曬太陽，曝曬時間以一天不超過15分鐘，就不至於對身體造成傷害。