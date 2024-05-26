又要變天了 未來1周2波鋒面接力影響 由北往南強降雨

今天台灣附近受到偏南風環境影響，環境水氣雖然較昨天減少一些，不過天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，雲量仍是比較多，各地大致是多雲為主的天氣，局部地區偶有短暫陣雨機會。

方俊元表示，中午過後各地在近山區域較容易有對流雲系發展，帶來局部較大雨勢的可能，出門建議攜帶雨具，如果會在山區或溪水邊活動，留意天氣變化。

下一波鋒面明天逐漸從華南到東海一帶往南移動接近台灣，各地的天氣又會轉不穩定，方俊元表示，普遍都有短暫陣雨機會，特別是在中午後，對流雲系發展可能會更旺盛一些，容易帶來較大的明顯雨勢。影響區域也不僅會在山區，平地也有機會受到影響。

周二鋒面開始影響台灣，方俊元表示，這波鋒面通過快速，會在周三白天來到南部上空，但因為結構較好加上西南季風配合，對流雲系發展條件較好，由北往南各地都容易出現短時間較強降雨。

方俊元表示，周五上午可能有短暫的空檔，不過中南部還是有局部短暫陣雨，午後各地都有較高的降雨機會。

目前看來下周末還有下一波鋒面南下影響的機會，各地的降雨可能又會變強一些，不過方俊元表示，近期的預報不確定性較高，如果要安排活動，多加關注最新的天氣預報資訊。

目前在菲律賓呂宋島上的熱帶性低氣壓，有機會發展成颱風，方俊元表示，只是因為在過去24小時內熱帶性低氣壓持續在菲律賓陸地上徘徊，才間接影響到其發展，所以成颱的時間有再往後延的跡象，還是預測在未來會轉往偏北到東北方向移動，預測的路徑沒有太大的變化，不會影響到台灣。