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1張圖看未來10天天氣重點 賈新興：首颱最快今晚生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天受鋒面及西南季風影響，天氣不穩定、降雨偏多，中南部留意局部大雷雨。圖／取自賈新興臉書
未來10天受鋒面及西南季風影響，天氣不穩定、降雨偏多，中南部留意局部大雷雨。圖／取自賈新興臉書

艾維尼颱風尚未生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今年第1號颱風還要等等。雖然美軍認為第1號熱帶性低氣壓已經增強為颱風，但日本氣象廳認為未達到颱風強度。

近期天氣部分，他說，明天在鋒面前緣，午後降雨明顯。周二鋒面逐漸影響，周三逐漸南移至巴士海峽。周四至6月2日受西南季風影響，苗栗以北降雨明顯，降雨時間長。

賈新興詳細說明未來10天天氣，他表示，明天台灣位於鋒面前，各地午後降雨相對更明顯。周二鋒面逐漸南下，白天起西半部開始有局部雨，午後降雨隨著鋒面影響，會愈來愈明顯。隨著鋒面往巴士海峽南移，台中以北的天氣部分，周三清晨會逐漸轉為多雲時晴。台中以南仍有陣雨或雷雨，午後台中以北轉有短暫陣雨。

至於第1號熱帶性低氣壓，尚未成颱。賈新興表示，因受菲律賓中部陸地影響，發展條件有限。一直要到它離開陸地，進入呂宋島島東方海面時，才有發展為颱風的機率，時間點預估在今晚至明天中午前後。之後它逐漸朝東北方向移動，距鵝鑾鼻東南方大約有700公里之遠。

賈新興表示，隨著它朝東北方向移動，西南季風也順勢進到巴士海峽，台灣則受西南季風水氣移入，周四至6月2日除了午後降雨相對明顯外，西半部沿海在深夜至清晨也容易有局部短暫雨。降雨要等到6月3日至4日，台中以南才轉為午後降雨的型態。預報仍有其不確定性，隨時留意最新的預報資訊。

賈新興 鋒面 颱風

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